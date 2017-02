Egy Oscar-díja már van a Kaliforniai álomnak

89. alkalommal rendezik meg a gálát, melynek keretein belül az Amerikai Filmművészetek és Filmtudományok Akadémiája a 2016-os év legjobb filmjeit és filmeseit részesíti elismerésben. A díjátadó ceremóniának a Dolby Theatre ad otthont, Los Angelesben, helyi idő szerint 17:30 órától (hazai idő szerint február 27-én 02:30 órától). A házigazda Jimmy Kimmel amerikai komikus, műsorvezető lesz, aki első alkalommal kértek fel erre a megtisztelő feladatra. Tartsatok velünk, és drukkoljunk együtt!

Cikkünk folyamatosan frissül!

4:46

A magyarok számára a legfontosabb kategória következik, a legjobb élőszereplős rövidfilm! Mindenki (Sing) – Deák Kristóf és Udvardy Anna, Magyarország Ennemis Intérieurs – Sélim Azzazi La Femme et le TGV – Timo Von Gunten és Giacun Caduff Silent Nights – Aske Bang és Kim Magnusson Timecode – Juanjo Giménez van versenyben. ÉS IGEN!!! A MINDENKI MEGNYERI A DÍJAT!!!

4:40

A legjobb rövid dokumentumfilm díja jön. Versenyre kel az Extremis, a Watani: My Homeland, a 4.1 Miles a The White Helmets és Joe’s Violin. A The White Helmets a befutó.

4:35

A legjobb vágásért veheti át valaki a szobrocskát, az alábbi filmek közül: Érkezés (Arrival), Kaliforniai álom (La La Land), Fegyvertelen katona (Hacksaw Ridge), Holdfény (Moonlight) és a Hell or High Water. A fegyvertelen katona stábja örülhet.

4:25

Technikai díjakkal folytatjuk. A legjobb vizuális effektekért a Mélytengeri pokol (Deepwater Horizon), a Kubo és a varázshúrok, a Doctor Strange John Knoll, a Zsivány Egyes – Egy Star Wars-történet és A dzsungel könyve (The Jungle Book) száll versenybe. A díjat A dzsungel könyve zsebeli be.

4:15

Egy turistabusz utasait beviszik a gálára, akik azt hitték, hogy egy kiállításra érkeznek majd. Nem rossz meglepetés egy egyszerű túravezetés áráért. Egy pasi kezet foghatott Ryan Goslinggal. Tökre nem fair. Jennifer Aniston pedig most adta a feleségének a napszemüvegét. Ezután pedig bemutatták Meryl Streepnek. Ennél irigyebb nem nagyon lehetnék.

4:13

A legjobb művészeti rendezés, látványtervezés, díszlet díja az Érkezés (Arrival) David Wasco, a Kaliforniai álom (La La Land), a Legendás állatok és megfigyelésük (Fantastic Beasts and Where to Find Them), az Utazók (Passengers) és az Ave, Cézár! (Hail, Caesar!) között dől el. A nyertes a Kaliforniai álom. Az első kategória, amelyben díjra váltotta a jelölést.

4:10

A legjobb animációs filmek kategóriája jön a sorban. A jelöltek között van a Zootropolis – Állati nagy balhé, a Kubo és a varázshúrok (Kubo and the Two Strings), a Vaiana (Moana), az Életem Cukkiniként (Ma vie de Courgette) és A vörös teknős (The Red Turtle). Utóbbi egyébként a Kecskeméti Filmstúdióban készült. A Zootroplis – Állati nagy balhé viheti haza a díjat.

4:05

A legjobb animációs rövidfilm kategóriájában a Blind Vaysha, a Pearl, a Borrowed Time, a Szalonka (Piper) és Pear Cider and Cigarettes vannak a jelöltek között. A Szalonka a győztes.

4:00

Sting énekel és gitározik a színpadon.

3:53

A legjobb külföldi film kategóriában Az ember, akit Ovénak hívnakért (A Man Called Ove) – Svédország, A homok alattért (Land of Mine) – Dánia, Az ügyfélért (The Salesman) – Irán, a Tannáért (Ausztrália) és a Toni Erdmannért (Németország) izgulhatunk. Az ügyfél zsebelheti be a díjat. Azért Az ember, akit Ovénak hívnakot mindenki nézze meg! És olvassa is el! Zseniális. Személyes kedvenc.

3:40

Következik a legjobb női mellékszereplő díja. Kik az esélyesek? Viola Davis – Fences, Naomie Harris – Holdfény (Moonlight), Nicole Kidman – Oroszlán (Lion), Michelle Williams – A régi város (Manchester by the Sea) (ezt a jelölést nem értem, komolyan alig szerepelt a filmben – a szerk.), Octavia Spencer – A számolás joga (Hidden Figures). Köszönőbeszédét elmondhatja, Viola Davis. Senki nem lepődött meg.

3:29

Készüljünk a legjobb hangkeverés díjára! A szoborért versenybe száll Bernard Gariépy Strobl – az Érkezésért (Arrival), David Parker – a Zsivány Egyesért– Egy Star Wars-történet (Rogue One: A Star Wars Story), Kevin O’Connell – A fegyvertelen katonáért (Hacksaw Ridge), Greg P. Russell – a 13 óra: Bengázi titkos katonáiért (13 Hours: The Secret Soldiers of Benghazi) és Andy Nelson – a Kaliforniai álomért (La La Land). And the Oscar goes to… A Fegyvertelen katonának.

3:26

A legjobb hangvágás díjáért az Érkezés (Arrival), a Kaliforniai álom (La La Land), a Mélytengeri pokol (Deepwater Horizon), a Sully – Csoda a Hudson folyón (Sully) és Fegyvertelen katona (Hacksaw Ridge) kel versenyre. A győztes pedig az Érkezés. Újabb díjtól esett el a Kaliforniai álom.

3:18

Miközben postoltam az Instagram-oldalunkra, bejött Dwayne Johnson a színpadra, majd egy lány piros ruhában énekelt egy Disney-dalt. Sokról nem maradt le, aki elbóbiskolt egy pillanatra.

3:08

A legjobb dokumentumfilm kategóriájával folytatjuk, amiben először jelöltek afroamerikai női rendezőt a díjra. Az elismerést A számolás joga (Hidden Figures) három színésznője, Taraji P. Henson, Octavia Spencer és Janelle Monáe adják át. A jelöltek között ott van: Gianfranco Rosi: Tűz a tengeren (Fire at Sea), Ezra Edelman – O.J.: Made in America, Ava DuVernay, Spencer Averick: 13th, Raoul Peck, Rémi Grellety: I Am Not Your Negro és Roger Ross Williams: Life, Animated. Az aranyszobrocskát pedig az O.J.: Made in America zsebelheti be. A kritikusok megjósolták előre.

3:00

Robogunk tovább a legjobb jelmez és kosztüm díjával. A jelöltek: A Szövetségesek (Allied), a Legendás állatok és megfigyelésük(Fantastic Beasts and Where to Find Them), a Kaliforniai álom (La La Land) és a Florence – A tökéletlen hang(Florence Foster Jenkins). A nyertes pedig a Legendás állatok és megfigyelésük (Fantastic Beasts and Where to Find Them). Egy díjtól már is elesett a Kaliforniai álom a 14 jelölésből. Az első meglepetés az este folyamán.

2:55

Következik a legjobb smink, maszk díja! A jelöltek: Az ember, akit Ovénak hívnak(A Man Called Ove), Start Trek: Mindenen túl(Star Trek Beyond), Suicide Squad – Öngyilkos osztag(Suicide Squad). A nyertes pedig az Öngyilkos osztag.

2:45

Jöjjön az első díj átadása, a legjobb férfi mellékszereplőé. A jelöltek: Mahershala Ali a Holdfényből (Moonlight), Jeff Bridges a High or Hell Waterért, Lucas Hedges A régi városban (Manchester by the Sea) nyújtott alakításáért, Dev Patel a Lionban megformált karakteréért és Michael Shannon az Éjszakai ragadozókból (Nocturnal Animals). A nyertes pedig a papírforma szerint Mahershala Ali, ahogy azt előre sejteni lehetett. Sajnálom, Dev Patelnek és Lucas Hedge-nek szurkoltam.

2:39

Jimmy Kimmel nagyon sokat beszél, de kimondottan szórakoztató csípős humorával. Trump elnököt pedig úgy savazza, ahogy tudja, láthatóan a közönség nagy örömére.

2:30

És Justin Timberlake berobban a Dolby Theatre-be, és megnyitja a show-t a Can’t Stop the Feeling című számával. Szerelmes vagyok. (a szerk.)