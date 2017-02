Megőrülsz, annyi jó program vár a hétvégén

Bár még mindig csak februárban járunk, mi már érezzük, hogy nemsokára itt a tavasz. Ezért gasztronómiai, kulturális programokon és éjszakai bulikon kívül most összegyűjtöttünk pár kültéri eseményt is, abban bízva, hogy a hétvégi időjárás már alkalmas lesz ahhoz, hogy (újra) felfedezzük Budapest csodáit.

Csütörtök – február 16.

Brklyn Thursday – Pirate’s Night – BRKLYN, 22:00

Egy hely ami, friss energiával tölti fel a város éjszakai életét. Egy hely, ami nem mindenkinek szól, mégis mindenki tudni akar róla. Elsőnek lenni nagyszerű érzés! Gyere és ismerkedj meg elsők között a bulinaptárad legújabb és legelső bejegyzésével. Minden csütörtökön 1st Day a BRKLYNban!

Részetekért katt ide.

Arons Land Cargo Co. Lemezbemutató – Gödör Klub, 20:00

Hajba Áront a Jazzékiel egykori gitárosaként ismerheti a klubközönség, de a gitáros-dalszerző már egészen kamaszkora óta zenél különböző formációkban, jelenleg a The BlackBirds zenekarral ápolja a Beatles-örökséget. Testvéreivel alapított, korai zenekara – a No Man’s Land – folkos, bluesos világát viszi tovább első szólólemeze és önálló produkciója, az ARONS Land Cargo Co. is. Bemutatkozó vinyl kislemeze, a Homeward Bound 2016 őszén jelent meg, a dalhoz látványos, utazós videoklip is készült.

Részletekért katt ide.

Welcome Party by ESN Budapest United – Remix Retro Disco, 22:00

Felkészültél a legjobb szemeszternyitó Erasmus-partyra? Kezd a második félévet egy felejthetetlen bulival, ahol magyarokkal és külföldiekkel is megismerkedhetsz.

Részleteket itt találsz.

Péntek – február 17.

Lelkifröccs – Bagdy Emőke: Vitalitásgenerátorok – Óbudai Kulturális Központ, 19:00

Az egészségpszichológia vívmánya, hogy felderítette, melyek a bennünket egészségben tartó erők, amelyek mind a testi működések épségét, mind a jóllét, boldogság, jó közérzet állapotának elérését lehetővé teszik. Azokat a tényezőket, amelyek az agyi örömközpontot izgalomba hozzák, az örömhormon termelését megindítják, és az immunrendszert aktivizálják, elnevezték vitalitásgenerátoroknak. Az előadásban a három legfontosabb és legnagyobb hatékonyságú vitalitásgenerátorral foglalkozunk. Ezek: 1. a mosoly, nevetés, humor, vicc; 2. a fizikai aktivitás speciális fajtái és 3. az „érintés”, fizikai érintkezés. Ezek megismerése és művelése elősegíti, hogy jobban érezhessük magunkat a bőrünkben, hogy szeressük az életet.

Részletekért katt ide.

II. Indoor Sörfesztivál – korlátlan sörkóstolás a Gellértben – Gellért Hotel, 16:00-tól szombatig

Másodszor is megnyílik Magyarország egyetlen téli sörfesztiválja, amikor a Gellért Hotel az ország legnagyobb sörkocsmájává alakul. Február 17-én és 18-án közel százféle csapolt kézműves, kis és nagyüzemi sörből, valamint két pálinkaház szortimentjéből kóstolhatsz korlátlanul.

Részletekért nézz fel az esemény Facebook-oldalára.

Schoolgirl & Yakuza Carnival, japán farsang – Impostor, 20:00

Farsangi időszak van és mivel februárban a BAOTIFUL-al a japán kultúrára fokuszálunk, azt gondoltunk, hogy a farsangnak is japán stílusban kell történnie

Öltözz úgy mint egy japán iskoláslány vagy mint egy jakuza egy welcome shot-ért sőt,ha a tiéd a legjobb szett az est végén tiéd lehet egy üveg #Nikka whisky

Részletekért katt ide.

Lost Frequencies – Hello Baby, 22:00

Február 17-én a 2016-os év egyik legfelkapottabb deep house, tropical house dj/producere, a LOST FREQUENCIES érkezik a Hello Babybe. A 23 éves fiatal belga tehetség nevéhez olyan slágerek fűződnek, mint az ’Are You With Me’ vagy a ’Reality’, amelyek a 2016/2017-es évek top slágerei.

Ha ennél is többet akarsz tudni a buliról, ide nézz be.

Szombat – február 18.

Barangolás a Palotanegyedben – Nemzeti Múzeum, 9:00

A sétán a XIX. századi pesti mágnásnegyed palotáit járják körül: kívül-belül. A kőbe zárt legendák felélednek, az arisztokrácia világának különös szerelmei, fényűző életmódja, különc fekete bárányainak letűnt kora újra körülöttünk vibrál. Színes-játékos feladatokkal híres magyarok nyomába eredhetsz, és megdöbbentő történelmi események nyomait tárhatod fel.

Több infót itt találsz.

Inspiráló Esküvői Pop up – Ádám-villa, 10:00

A családias hangulatot a kiállításnak teret adó, varázslatos Ádám-villa garantálja, Budapest szívében. Itt nem kell végigrohannod a standokon, nem kell sorban állnod, ellenben tanácsokat kérhetsz a legprofibb szakemberektől, beszélgethetsz velük, ötleteket gyűjthetsz. Exkluzív ruhák és kiegészítők közül válogathatsz, amelyek tervezői egytől egyig szívvel-lélekkel készítették alkotásaikat, hogy hercegnővé változhass.

Részletekért katt ide.

Blogger Gardróbvásár – Árkád, 10:00

Február 18-án (szombaton) 10:00-18:00 óráig az ÁRKÁD legfelső emeletén találkozhatsz kedvenc divatbloggereiddel, és vásárolhatsz is tőlük! Fifty pairs of Shoes, Chloe From The Woods, iEmma Fashion, Eszter Istvánffy és még sokan mások.

Részleteket itt találsz.

Retrostars Vigadó – Emeljük A Tétet- Fröccsterasz, 22:00

Azt hittétek hogy nincs Februárban Retrostars Vigadó? Pedig van! Dr Brs special 1 órás magyar vs hip hop settel készül, szóval kössétek fel a gatyát! Plussz jön a legendás Juhász Lace is.

Részleteket itt találsz.



Bladerunnaz 18th Birthday – Akvárium, 22:00

Hitted volna, hogy már 18, születésnapját ünnepli a Bladerunnaz? Ezen a szombaton is hatalmas partyra számíthatsz, méghozzá az Akvárium mindhárom termében! Jegyeket elővételben az Akváriumban vagy a Westendben a BP Shopban.



A jegyárakért és részletekért katt ide.

Monroe Night & Red Carpet Special Event – BRKLYN, 22:00

Ez az esemény, azoknak szól, akik szeretik a pompát, az eleganciát, vagy csak rejtegetnek a szekrényük mélyén egy különleges ruhadarabot, egy különleges alkalomra. Egy éjszaka, amikor leterítik eléd a vörös szőnyeget, beöltöztetik az épületet, hogy varázslatossá tehesd a bódult pillanatokat.

Részletekért katt ide.

Vasárnap – február 19.

Gyarmati Fanni naplója – Hámori Gabriella estje – Gödör Klub, 19:00

Gyarmati Fanni (1912–2014) Radnóti Miklós felesége és múzsája 1935 januárjában, huszonhárom éves korában, néhány hónappal a költővel kötött házassága előtt kezdett naplót írni. A bejegyzéseknek 1946 szeptemberében szakadt vége, pár héttel azután, hogy a harmadik munkaszolgálata alatt 1944-ben meggyilkolt költőt Budapesten is eltemették. A tizenkét éven át, sokszor napi rendszerességgel vezetett napló tehát egyszerre korrajz és személyes sorstragédia.

Több infót itt találsz.

Segway Túra a belvárosban – Andrássy út, 11:00 és 14:00

A túra 60 perc időtartamú és egy 5-10 perces oktatással kezdődik, amikor túravezetője megtanítja Önt a segway használatának alapjaira. A túra csak akkor indul, amikor minden résztvevő magabiztos a tudásában. Az oktatás nem része a túra idejének!

Részleteket itt találsz.

A Pál utcai fiúk – Vígszínház, 19:00

A magyar irodalom egyik legszívbemarkolóbb alkotása, felnőtteket, fiatalokat egyaránt megszólít. Közös gondolkodásunk és közbeszédünk része lett a grund, amely a miénk, ahogy Dés-Geszti csupa érzelem, csupa dallam betétdalában éneklik a szereplők. Mindnyájan emlékezünk az einstandolásra, amikor a vörösinges Pásztorok elrabolják Nemecsek kedvenc üveggolyóit, emlékezünk a gittegyletre, a füvészkertre, a csatára a grundon, és Nemecsekre, aki feláldozta magát a grundért és a társaiért. Az elérhető előadásokra már csak állójegyeket lehet kapni, de az eladás olyan fantasztikus, hogy még így is megéri.

Jegyvásárlásért kattints ide.