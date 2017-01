7 teázó a hideg téli napokra

Tudjuk, hogy a legkönnyebben az alkohollal tudjuk átmelengetni testünket-lelkünket a didergős téli napokon, de mi inkább a gyerekbarát alternatívát, a teázást ajánljuk. Olyannyira, hogy összeszedtünk Budapest 7 legjobb teázóját.

1000 Tea

Nem számoltuk össze, hogy tényleg 1000 teát lehet-e kapni az 1000 Teában, de az biztos, hogy a választékuk láttán kettéállt a fejünk, mivel olyan hevesen forgattuk jobbra-balra, hogy felmérjük a kínálatukat. A hely egyszerre teaház, teabolt és teanagyker, így akkor is jól járhatsz velük, ha csak egy csésze teára vágysz, és akkor is, ha otthonra is be akarsz spájzolni a teával.

Demmers Teahouse

Itt lehetőség van vásárlásra és helyben fogyasztásra is nyugodt, kellemes környezetben. Sőt, a Demmersben elvitelre is kérhető minden teájuk és kávéjuk is! A tea és kávé mellé sokféle finom keksz közül is válogathattok. A teaház meghitt beszélgetéshez, kikapcsolódáshoz, vagy akár megbeszélésekhez, tárgyaláshoz is jó választás.

Big Ben Teaház

Sok minden miatt lehet dicsérni, és talán szidni is az angolokat, de a teakultúrájuk kétségkívül az előbbi kategóriába tartozik. A Big Ben Teaházban 130 teával és több mint 20 fajta kávéval olthatjuk szomjúságunkat. Van itt jeges tea, meg teakoktél, s ha rumot kérünk hozzájuk, talán még a Big Ben is feltűnik a láthatáron.

Sirius Teaház

A Sirius Teaházba látogatók közel 80 féle teából választhatnak, megkóstolhatják különleges a hely különleges kávéit, vagy egyéb kínálatukból fogyaszthatnak. Mindezt tehetik széken, sámlin, párnán ülve, vagy kellemesen elheveredve valamelyik galérián. A gyerekvárban gyerek, a könyvespolcon pedig felnőtt játékok találhatók.

Mozaik Teaház és Kávézó

Ki gondolná, hogy a hangos Király utcában nyugodt, chillezős helyet is találni? Pedig a Mozaik Teaház és Kávézó pontosan egy ilyen hely. Rengetek tea és kávé, turmixok na és apró finomságok. Ráadásul ha kutyusod is van, aki még jól nevelt is, nyugodtan elhozhatod magaddal.