Idén ki lesz a befutó? – Szombaton kezdődik A Dal 2017

Szombaton indul A Dal 2017. A közmédia hatrészes élő showműsorában a Duna TV-n harminc dal és előadó lesz látható és hallható, közülük az első adásban tíz.

Az idei dalválasztó műsorsorozat zsűrijében Zséda (Zsédenyi Adrienn), Frenreisz Károly, a Skorpió együttes vezetője, a Metro és az LGT egykori alapítója, Both Miklós zeneszerző, énekes, előadó, a Napra és a Both Miklós Folkside alapítója, valamint Molnár Ferenc Caramel Fonogram-díjas énekes szerepel.

Az MTVA sajtóirodájának közlése szerint A Dal első élő válogatójának vendége a Margaret Island együttes lesz, amely új albuma egyik dalának televíziós premierjét tartja a showban.

“Ez a dal a közönségről és a magyar hallgatóságról szól, úgyhogy ezért is illik A Dalba. Figyelemmel követtem a dalválasztó korábbi évadait, így külön öröm, hogy végre a műsor színpadán is felléphetünk” – mondta Lábas Viki, az együttes énekese.

Az ötödik zsűritag 2017-ben is a közönség. A Dal 2017 alkalmazás a MédiaKlikk Plusz keretalkalmazáson keresztül érhető el. A korábban regisztrált felhasználók be tudnak lépni az új alkalmazásba is, az új felhasználók közösségi fiókjukkal tudnak regisztrálni. A nézők az egyes produkciók elhangzása alatt 1-től 10-ig pontozhatják kedvenceiket. Ezeket a pontszámokat összesítik, átlagolják és hozzáadják a négy zsűritag pontjaihoz. Ez alapján öt dal és előadó kerül a középdöntőbe, emellett a közönség további egy számot továbbjuttathat a kedvenc produkció kódjának elküldésével.

A Dal 2017 két műsorvezetője Tatár Csilla és Harsányi Levente.

A második válogatót január 21-én, a harmadikat január 28-án szombaton rendezik. A három adásból hat-hat dal, összesen 18 kerül a két elődöntőbe, amelyeket február 4-én és 11-én rendeznek. A február 18-i döntőbe nyolc (a két elődöntőből négy-négy) dal jut. A fináléban elhangzó nyolc dal közül a zsűri választja ki a legjobb négy produkciót, közülük ismét a nézők döntik el, ki képviselje Magyarországot az idei Eurovíziós Dalfesztiválon május 9. és 13. között ukrán fővárosban, Kijevben.

