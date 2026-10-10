Nyomokkal, fejtörőkkel és titkos küldetésekkel fedezhetjük fel Budapest utcáit ősszel

Budapest utcái egyetlen nagy játéktérré változnak a Time Heist kültéri kalandjaiban, melyeket nem érdemes kihagyni az ősz során! (x)

A csapatok iPaddel és különleges kellékekkel indulhatnak útnak, miközben nyomokat kutatnak, fejtörőket oldanak meg és együtt haladnak a történetben. Az Operation Mindfall titkos ügynökei a világot fenyegető veszélyt próbálják megállítani, a Blackout Budapest játékosai pedig hackerekkel veszik fel a harcot, hogy megmentsék a várost.

A mesésebb kihívást keresők a Magic Portal során goblinok segítségével zárhatják be a mágikus átjárót, a City Hunt pedig könnyed városi felfedezéssel és játékos feladatokkal egészíti ki a kínálatot.

A Time Heist szabadtéri játékai egyszerre kínálnak mozgást, közös gondolkodást és budapesti kalandot, ezért baráti társaságoknak, családoknak és céges csapatépítéshez is izgalmas élményt nyújtanak majd.

Bővebb információt ide kattintva, a Time Heist oldalán találtok.

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