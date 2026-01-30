5 csodálatos esküvői helyszín az ország legszebb tájain a felejthetetlen nagy naphoz

Összegyűjtöttük az ország legszebb esküvői helyszíneit, ahol a romantika, az elegancia és a különleges hangulat éppoly garantált.

Tisza-kastély, Geszt

A geszti Tisza-kastély elegáns környezete különleges esküvői helyszínt kínál azoknak, akik időtálló romantikára vágynak, a mesés látvány pedig az itt készült képeken is visszaköszön majd. A közel 16 hektáros park évszázados fáival, sétányaival és esti kandeláberfényeivel ideális választás szabadtéri fogadásokhoz, míg a kastély meghitt belső tere csodálatos helyszíne lehet a polgári szertartásnak. Ha pedig szállást is keresnétek, a kastéllyal szomszédos Arany János Vendégház modern enteriőrt és gasztronómiai finomságokat is biztosít, így a nagy nap akár többnapos élménnyé is válhat. (x)

5734 Geszt, Arany János utca 1. | Weboldal

Festetics-kastély, Dég

A dégi Festetics-kastély Pollack Mihály klasszicista remeke, amely elegáns tereivel és különleges hangulatával ideális esküvői helyszín, ha mindig is egy igazán lenyűgöző ünneplésről álmodtatok. Az ovális díszterem, a történelmi enteriőr és a Festetics család gazdag öröksége történelmi töltetet ad a nagy napnak, a kastélyt körülölelő, közel 100 hektáros angolpark pedig tavakkal, ősfákkal és romantikus sétányokkal kínál lenyűgöző hátteret szabadtéri ceremóniákhoz és fotózáshoz. A park szívében található a Park Vendégház is, ami kényelmes és pihentető menedéket biztosít az ünneplés után. (x)

8135 Dég, Hunyadi utca 11. | Weboldal

Károlyi-kastély, Füzérradvány

A füzérradványi Károlyi-kastély ideális esküvői helyszín azok számára, akik a nagy napot a természet közelségében, mégis elegáns, mesebeli környezetben képzelik el. A Zemplén erdeivel ölelt birtok historizáló épülete és tágas angolparkja nyugodt, romantikus hátteret ad a szertartásnak és az ünneplésnek egyaránt, a bensőséges, meghitt hangulatot pedig senki sem zavarhatja meg. A gondosan felújított belső terek a kastélyszállók aranykorát idézik, míg a parkban kialakított apartmanok kényelmes elhelyezést biztosítanak a vendégeknek, így az sem baj, ha hajnalig tart az ünneplés. (x)

3993 Füzérradvány, gróf Károlyi Ede út 1. | Weboldal

Nest Cottage Birtok, Balatonszőlős

A Balaton északi partján, Balatonszőlősön megbújó Nest Cottage Birtok ideális választás romantikus esküvőkhöz és exkluzív eseményekhez, ha egy eldugott, mégis minden igényt kielégítő helyszínt kerestek. A szőlősorok között fekvő birtok panorámás kilátással, letisztult belső terekkel és három terasszal teremt különleges hangulatot minden évszakban. A beltér teljesen összenyitható a 190 m²-es terasszal, így akár 150 fő is kényelmesen ünnepelhet a természet közelségében. Mindezek mellett prémium gasztronómia, illetve finn szaunával és kültéri jacuzzival felszerelt wellness teszik teljessé az élményt.

8233 Balatonszőlős, Izabella út | Weboldal

Etyeki Kúria

A trendek változnak, ám ha esküvőről van szó, a természetközeli helyszínek mindig divatban maradnak. Az Etyeki Kúria gyönyörű szőlőbirtoka több nagyvároshoz is közel fekszik, így könnyedén megközelíthető, mégis egy távoli édenkert érzetét nyújtja. A mesés birtok autentikus Sváb Háza kis létszámú esküvőkhöz, nagy üvegfelületekkel rendelkező Panoráma terme közepes fogadásokhoz, míg fedett résszel és terasszal egyaránt rendelkező Pavilonja akár 150 fős menyegzőhöz is tökéletes választás. Az Etyeki Kúria profi cateringgel, hang- és fénytechnikával komplett szolgáltatást kínál a nagy napra.

2091 Etyek, Báthori utca 21. | Weboldal

