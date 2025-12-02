Különleges együttműködés inspirálta a Nemzeti Táncszínház vadonatúj bérletét

Az év talán legváratlanabb együttműködésével rukkolt elő a Nemzeti Táncszínház, hogy azokat is közönsége soraiba csábítsa, akik kevésbé ismerik a tánc lebilincselő világát.

Nem akármilyen partnerrel indít közös bérletet a Nemzeti Táncszínház. A közreműködő fél a Viwa vitaminvíz, így két, elsőre eltérőnek tűnő világ talál egymásra. A táncszínház élményszerű kulturális programokat kínál, míg a Viwa a frissességet és az aktív életmódot népszerűsíti. Azt, hogy miért van létjogosultsága ennek az izgalmas együttműködésnek, a színpadra kerülő előadások tükrözik vissza.

A Viwa MesterHármas névre keresztelt bérletkonstrukció három eltérő műfajú és karakterében is más táncelőadáson keresztül vezeti be a nézőt a hazai táncművészet világába. Természetesen a Nemzeti Táncszínháztól megszokott, magas művészeti színvonalon, közérthető formában.

A bérlet több okból remek választás, akár karácsonyi ajándéknak is, hiszen a látványos mozgás- és látványvilág mellett mélyen megérintő témák kerülnek feldolgozásra. Ideális bevezetés azoknak, akiknek ez lenne az első élményük a táncművészeti előadások világában, ugyanakkor a műfaj rajongóinak is tökéletes program.

Lebilincselő előadások várnak

A november 15-től elérhető bérlet olyan különlegességeket dolgoz fel a táncművészet adta eszköztárral, mint Nathaniel Hawthorne híres, A skarlát betű című műve, amelyet a Győri Balett tehetséges művészei mutatnak be. A puritán Új-Angliában játszódó, érzelmekkel telített történet egy megbélyegzett nőről szól, és kortárs balett formájában elevenedik meg a Nemzeti Táncszínház színpadán.

Szintén a Viwa MesterHármas bérlet része a Magyar Állami Népi Együttes ősi motívumokat felvonultató, Naplegenda című előadása. A maradandó kulturális élmény receptje ebben az esetben az etno zene ötvözése a magyar néptánc legdinamikusabb, erőteljes mozdulataival, amit Nikolas Parov friss hangzású zenéje emel még magasabb szintre.

A bérlet harmadik, a változás fájdalmát és szépségét megidéző kortárs táncelőadása által Csehov Cseresznyéskert című drámája születik újjá. A bemutatót a Feledi János vezette Feledi Project, élő jazz zenével és erőteljes vizualitással kelti életre. Ikonikus lesz, már csak azért is, mert közreműködőként a Sárik Péter Trió és Kulka János vállal szerepet abban, hogy a nézők egy igazán emlékezetes előadás élményét vihessék magukkal.

A bérlet, online és a Millenáris Parkban megtalálható Nemzeti Táncszínház jegypénztárában kapható. Még nem késő lecsapni rá, ha karácsonyi ajándékként kerülne a fa alá!

