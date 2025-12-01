Lebilincselő talk show-ban vitatták meg az űrkutatás legizgalmasabb fejleményeit

Puskás-Dallos Peti és Szirmai Gergely nem mindennapi díszlet előtt, egy marsi bázison és egy űrállomáson fogadta az asztronautika szakértőit, hogy az űrkutatás jelenéről és jövőjéről beszélgessenek. Az apropó a 2025-ös MVM Future Talks talk show volt, melynek keretében a résztvevők megvitatták az űrjog, az űrorvoslás, illetve az űrbányászat fontos kérdéseit, továbbá azt is, hogy az űrkutatás más, izgalmas területein milyen fejlemények történtek az elmúlt időszakban. (x)

Az idei, sorban a hatodik MVM Future Talks talk show elején a műsorvezetők Cserényi Gyula képzett kutatóűrhajóssal találkoztak, méghozzá a „Marson”. Az asztronauta megosztotta tapasztalatait az űrhajóssá válás izgalmairól, és arról, milyen érzés apaként vállalkozni a küldetésre. A későbbiekben Puskás-Dallos Peti és Szirmai Gergely meghívott szakértőkkel folytatták a beszélgetést egy marsi bázist idéző stúdióban.

A témákat a nemzetközileg elismert amerikai asztrofizikus, Neil deGrasse Tyson is kommentálta, aki beszélt például olyan megoldásokról, amelyeket az űr sajátosságai okozta problémák kiküszöbölésére alkalmaznának. Elmondása szerint, mint azt a sci-fikben is láthatjuk, az űrhajók forgatásával mesterséges gravitációt idézhetünk elő.

Dr. Hirn Attila mérnök-fizikus hozzátette, hogy bár ez a megoldás elméleti síkon létezik, mégis gazdaságosabb az űrhajósokat rehabilitálni a Földre való visszatérésük után. Zábori Balázs űripari szakember ehhez kapcsolódva megjegyezte, hogy a megoldás elvileg működhet, de amíg néha autók beindítása is problémát okoz számunkra, addig nem lehetünk biztosak abban, hogy képesek vagyunk egy több ezer tonnás, óriási űrhajó folyamatos forgatását megoldani.

„A legnehezebb tényező az ember lesz, megfelelően életben tartani, és fenntartani az egészségi állapotát” – tette hozzá Dr. Boross Katalin űrorvostan-kutató, aki az űrutazás emberi testre és elmére gyakorolt hatását fejtegette. Mivel a Föld erőforrásai mellett a férőhely is véges, Zábori Balázs szerint elkerülhetetlen, hogy egyszer más bolygók felé vegyük az irányt.

Jelenleg az élelmiszerbiztosítás mellett az áramellátás és a pontos landolás, valamint a sugárzás is kihívást jelent, ám Zábori úgy gondolja, még a mi életünkben ember lép majd a Marsra.

Valóság kontra sci-fi

Markovics Botond (Brandon Hackett) sci-fi író közreműködésével a műsor résztvevői megvitatták, mi az, ami valóban úgy történik az űrben, mint ahogy a filmekben ábrázolják. Markovics és Zábori kitértek a generációs hajókra is, amelyekkel emberek generációi utazhatnak egyetlen emberöltő alatt elérhetetlen távolságokba, és szóba került, miért nem lenne baj, ha az embrióként űrbe küldött embereket robotok nevelnék fel.

A műsor második felében Dr. Kristóf Péter űrgazdasági szakértő, Horváth Gyula műholdfejlesztő, és Dr. Pacher Tibor, a Puli Space Technologies alapítója az űrbányászatról, az űr meghódításának gazdasági és jogi aspektusáról értekeztek.

Ha szívesen részese lennél, belenéznél vagy belehallgatnál az inspiráló MVM Future Talks talk show-ba, a teljes adást megtalálod itt és itt.

