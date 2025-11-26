Ünnepi fényvarázzsal és karácsonyváró programokkal vár a Balaton fürdővárosa

A karácsonyváró ünnepi időszak idén is különlegesnek ígérkezik Hévízen, ahol hangulatos programok számtalanja és ünnepi fényvarázs költözik az utcákra november 29. és december 31. között.

Fotó: heviz.hu

A természetes fürdőtaváról és télen is kellemes, 23-24 °C fokos gyógyvizéről híres Hévíz nemcsak akkor remek választás, ha hangolódnánk az ünnepekre, hanem akkor is, ha a sürgés-forgás közepette vagy azt követően megpihennénk egy kis időre.

Adventi élmények Hévízen 2025-ben

A fürdőváros idén is magára ölti legszebb fényruháját, valamint látványos és családbarát ünnepváró programok sokasága teszi örömtelivé a karácsonyi csodavárás időszakát. Minden este 16 és 20 óra között az épületeket ünnepi fényfestés teszi káprázatossá, a karácsonyi szánnal csábító fotópont pedig zenei aláfestéssel lesz teljes.

Fotó: heviz.hu

A programok előtti vagy utáni esti sétákat fényekkel díszített karácsonyfák, adventi ablakok, hangulatos dekorációk szegélyezik, amit forralt bor és mennyei mézeskalács illata tesz ellenállhatatlanná.

A gasztronómiai örömöknek azonban itt koránt sincs vége: minden nap 16 és 20 óra között kézműves és gasztronómiai vásárral, FényDottó fotóponttal és ünnepi műsorral tárja szélesre ajtajait a Kölcsey utcai rendezvénytér.

Szombaton és vasárnap nem maradnak majd el a zenével és műsorral kísért adventi gyertyagyújtások, idén is lesz lehetőség meglátogatni az egregyi Árpád-kori templomban felállított betlehemet, ezen kívül családi kézműves foglalkozások és Mikulásváró délután teszik színessé és ünnepivé az egyébként is csodálatos decemberi programkavalkádot.

Fotó: heviz.hu

Családi, baráti kikapcsolódáshoz, kettesben töltött meghitt pillanatokhoz mondanunk sem kell talán, kevés hangulatosabb úti célt tudunk elképzelni, mint az élet forrásaként is számon tartott Hévíz városát.

A hévízi adventi programok részletes leírását keressétek a Hévíz Az Élet Forrása Facebook-oldalon!

