Ünnepi fényvarázzsal és karácsonyváró programokkal vár a Balaton fürdővárosa

A karácsonyváró ünnepi időszak idén is különlegesnek ígérkezik Hévízen, ahol hangulatos programok számtalanja és ünnepi fényvarázs költözik az utcákra november 29. és december 31. között.

A természetes fürdőtaváról és télen is kellemes, 23-24 °C fokos gyógyvizéről híres Hévíz nemcsak akkor remek választás, ha hangolódnánk az ünnepekre, hanem akkor is, ha a sürgés-forgás közepette vagy azt követően megpihennénk egy kis időre.

Adventi élmények Hévízen 2025-ben

A fürdőváros idén is magára ölti legszebb fényruháját, valamint látványos és családbarát ünnepváró programok sokasága teszi örömtelivé a karácsonyi csodavárás időszakát. Minden este 16 és 20 óra között az épületeket ünnepi fényfestés teszi káprázatossá, a karácsonyi szánnal csábító fotópont pedig zenei aláfestéssel lesz teljes.

A programok előtti vagy utáni esti sétákat fényekkel díszített karácsonyfák, adventi ablakok, hangulatos dekorációk szegélyezik, amit forralt bor és mennyei mézeskalács illata tesz ellenállhatatlanná.

A gasztronómiai örömöknek azonban itt koránt sincs vége: minden nap 16 és 20 óra között kézműves és gasztronómiai vásárral, FényDottó fotóponttal és ünnepi műsorral tárja szélesre ajtajait a Kölcsey utcai rendezvénytér.

Szombaton és vasárnap nem maradnak majd el a zenével és műsorral kísért adventi gyertyagyújtások, idén is lesz lehetőség meglátogatni az egregyi Árpád-kori templomban felállított betlehemet, ezen kívül családi kézműves foglalkozások és Mikulásváró délután teszik színessé és ünnepivé az egyébként is csodálatos decemberi programkavalkádot.

Családi, baráti kikapcsolódáshoz, kettesben töltött meghitt pillanatokhoz mondanunk sem kell talán, kevés hangulatosabb úti célt tudunk elképzelni, mint az élet forrásaként is számon tartott Hévíz városát.

