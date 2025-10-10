5 remek egyetemi vendéglátóhely Budapesten, ahová külsősként is élmény betérni

A budapesti egyetemek kampuszain található büfék, önkiszolgáló éttermek, kávézók és kocsmák alapvetően a hallgatói igényeket szolgálják ki, de nem ritka az sem, hogy népszerűvé válnak az utcáról betérők körében is.

Egyetem Étterem // Testnevelési Egyetem

A Testnevelési Egyetem hipermodern kampuszán az étkeztetés színvonala is tartja a lépést az infrastruktúrával, ráadásul a tágas önkiszolgáló étterem a külsősök előtt is nyitva áll minden hétköznap 11 és 14 óra között. A vendéglátóhely Facebook-oldalára minden hét elején akkurátusan feltöltik az aktuális kínálatot, amely többek között háromféle – klasszikus, fitness és vegetáriánus – menüt, glutén- és laktózmentes opciót, egyedi séfajánlatot és desszertet tartalmaz. Az önmagában is pénztárcabarát árból az egyetem hallgatóinak további 15%-ot elengednek.

1123 Budapest, Alkotás utca 48. | Facebook

MOME Kantin

A Moholy-Nagy Művészeti Egyetem idén megújult kantinja az intézmény profiljához méltóan vizuálisan is kiemelkedik a budapesti önkiszolgálók mezőnyéből – de persze nem csak ezért érdemes betérni egy ebédre vagy kávéra a környékre tévedőknek. A Kantin kínálata mindennap megújul: a napi menü mellett hetente frissülő à la carte étlappal, hétköznaponként pedig reggelivel is szolgál, míg a büfében állandó választék várja a vendégeket többek között szendvicsek, friss gyümölcssaláták, snackek, üdítők, kávé és tea formájában. A MOME közösségének kedvezményes a fogyasztás.

1121 Budapest, Zugligeti út 9–25. | Weboldal

Műhely Egyetem Café // ELTE BTK

Az ELTE bölcsészkarára belépve, a bejárati kapu után közvetlenül jobbra fordulva, az alagsorban találjuk a város talán legjobb egyetemi vendéglátóhelyét, ahol őrületes szendvics-, sütemény- és salátaválaszték várja a hallgatókat és a külsős vendégeket. A hangulatos, valóban szellemi műhelyre emlékeztető kávézóban ráadásul napról napra fantáziadús és laktató napi menüt főznek, amelyből húsos és vegetáriánus verziót is választhatunk. A Műhelybe sokan járnak tanulni vagy egy kávé mellett beszélgetni – nem feltétlenül csupán egy „gyorsan megebédelős” hely.

1088 Budapest, Múzeum körút 6–8. | Facebook

Treffort Kert & Könyvtár Klub // ELTE BTK

Még mindig nem hagyjuk el a Múzeum körutat – csupán két percet sétálunk a bölcsészkar tágas kampuszán belül, és máris a Treffort Kertbe érkezünk, ahol jó időben rengeteg fiatalt találunk a hagyományos asztalokkal és sörpadokkal zsúfolt, hatalmas placcon. Az egyre hűlő őszi időben pedig vár minket a Könyvtár Klub, az intézmény belső tere, ahol a nyugis, tanulós nappali hangulat után este bizony gyakran fergetes bulikra is sor kerül. Kvízestek, mozimaratonok, izgalmas előadások, közös meccsnézések, élő zenék és DJ-szettek – mindezekbe bármikor belefuthatunk az évben.

1088 Budapest, Múzeum körút 4. | Facebook

Buttler Terasz // Nemzeti Közszolgálati Egyetem

Elsősorban a melegebb hónapokban örvend óriási népszerűségnek a zöldben pompázó Ludovika Campus varázslatos kis tavacskája mellett álló Buttler Terasz, ám néhány nap vagy hét erejéig még most is kiélvezhetjük az októberi napsugarakat a tavaszi enyhüléstől a komolyabb őszi lehűlésig nyitva tartó szabadtéri vendéglátóegységben. A panoráma mindenesetre ilyenkor is ugyanolyan csodás, és nem fogunk csalódni az étel- és frissítőkínálatban sem. A tóparti büfét körülölelő Orczy park pedig fogyasztástól függetlenül is csodás alkalmat kínál egy testet-lelket feltöltő sétához.

1083 Budapest, Ludovika tér 2. | Weboldal

