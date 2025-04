József Attila 120: Mindent a legendás költő diákéveiről, szerelmeiről és mindennapjairól

A költészet napja és József Attila születésének 120. évfordulója alkalmából végigvezetünk titeket a legendás költő életének egyes állomásain, hogy minél részletesebb képet kapjatok a 20. század egyik legmeghatározóbb irodalmi alakjáról.

József Attila Budapestje

32 éve alatt József Attila gyakorlatilag Budapest minden részén megfordult: gyerekkorát jórészt Ferencvárosban töltötte, ahol szűkös anyagi körülményeik miatt többször is költöztek házról házra, majd költői hivatása és párkapcsolatai miatt rövidebb vagy huzamosabb ideig élt a Margit körúttól kezdve, az Andrássy úton át a Szilágyi Erzsébet fasorig. A legtöbb helyszín előtt nap mint nap elmegyünk, és mivel emléktábla nem mindenhol jelzi a nevét, nem is tudjuk, hogy az adott épület falain belül élt és alkotott az egyik leghíresebb költőnk.

Diákévek Makón

Ahhoz, hogy egy igazán reális képet kapjunk a még fiatal és csibész Attiláról, érdemes elmerülni a rövid, de annál tartalmasabb makói tartózkodásának részleteiben, hiszen az általa Maros-menti Konstantinápolyként emlegetett település magánéletében és munkásságában is jelentős szerepet töltött be. A fiatal fiú vonata 14 évesen futott be Makóra, ahol a kezdeti nehézségek ellenére hamarosan beilleszkedett társai közé, sőt még az első szerelem is itt találta meg.

A legmeghatározóbb múzsák a költő életében

József Attilával kapcsolatban mindig nagy hangsúlyt kap a nőkhöz fűzött viszonya, tizenöt éves kora után alig volt olyan időszak, hogy ne udvarolt volna valakinek, lételeme lett a szerelem, amely rövid élete során egyik fő ihletforrásává lépett elő. Múzsáit mindig versekkel ostromolta, ezzel megőrizve őket az örökkévalóságnak.

Balatoni emlékek

Ugyan József Attila balatoni emlékeiről mindenkinek elsősorban tragikus halála ugrik be, nemcsak élete utolsó napjaiban időzött a magyar tenger partján, hanem számos hosszabb nyaralás során is meglátogatta ezt a környéket. Élete során többször nyaralt is a tó partján, bentlakója volt a balatonlellei szanatóriumnak és a híres Balatoni Íróhéten is részt vett Keszthelyen.

Kiemelt kép: Petőfi Irodalmi Múzeum