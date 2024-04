A költőóriás és a magyar tenger: József Attila Balatonja

Nem meglepő, hogy a magyar tenger már a 20. század elején is népszerű úti cél volt a nyári hőségben, így a magyar irodalom legendás alakjai is gyakran megfordultak a Balatonnál. Nem kivétel ez alól József Attila sem, akinek nemcsak tragikus halála kötődik balatoni településhez, hanem számos kedves emléke is.

Balatonlelle – A gyógyulás útján

Amellett, hogy József Attila pár napra már többször járt a magyar tengernél, első hosszabb itt tartózkodása 1929-re tehető, amikor pár hónapot töltött egy balatonlellei szanatóriumban.

Az idegkimerüléssel küzdő, mindössze 24 éves költő megpróbáltató időszakon ment át, hiszen ekkor szakította meg vele a kapcsolatot Vágó Márta, akiért a fiú teljesen odáig volt. Míg a lány sokáig viszonozta ezeket az érzéseket, miután kiköltözött Londonba egyre ritkábban válaszolt Attila gyönyörű szerelmes soraira, majd hazatérése után bejelentette, hogy szeretné, hogy elváljanak útjaik.

Az ekkor megtört érzékeny fiú hetekig nem hagyta el a lakását, majd nővérei segítségével sikerült bekerülnie a szanatóriumba súlyos depressziója miatt. A kezelések alatt szabadidejében előszeretettel sétált a tóparton, amikor csak tudta megnézte a naplementét és ahogy jobban lett, ismét belekezdett az írásba is.

„Én nem értem, csak érzem az egészet.

Itt tangót jár a sok lány és fiú,

a sok számító, kedves és hiú. Mert ez itt egy divatos nyári fürdő.

De némán, hiszen ráér a természet,

a zene mögött zúg az örök erdő.” (A hullámok lágy tánca…)

A nyugodt környezett és a balatoni levegő minden bizonnyal jó hatással volt rá, hiszen miután orvosai engedélyezték, egészen kivirágozva, célokkal és reményekkel tért vissza Budapestre.

Keszthely – A híres Balatoni Íróhét

Az Írók Gazdasági Egyesülete (IGE) 1932-es megalakulásának megünnepléseként szervezték meg az első Balatoni Íróhetet szeptember 4-11 között, amely keretében az új írók képviseletét védő szervezetnek köszönhetően a szegény sorsú írók a Balatonnál tölthettek pár napot.

A Keszthelyen tartott rendezvény során a csapat Veszprémben, Balatonfüreden, Siófokon és Hévizen is megfordult, a változatos programsorozatban pedig irodalmi estek, előadások és közös, kreatív munka szerepelt, de természetesen szabadidős tevékenységekkel is készültek a meghívott vendégek számára.

A több napos közös alkotótáborba József Attila is meghívást kapott, aki minden visszaemlékezés szerint nagy izgalommal indult útnak és a társaságba könnyen beilleszkedve, nagyon élvezte a közösen töltött napokat.

A korban és érdeklődésben hasonló férfiakból álló társaság a szakmai programok mellett napközben a vízparton kártyázott vagy sütkérezett, esténként pedig az egyesület által biztosított nem mindennapi menüket vacsorákat élvezte, amiket általában hajnalig tartó mulatozás követett.

Nagy Lajos, aki a költő szobatársa volt ebben a pár napban, a következőképpen emlékezett vissza ezekre a kora őszi napokra:

„Márpedig nekünk, József Attilának és nekem az evés volt a

fontos.(…) Az asztalnál mindenütt mellettem ült Attila, aki úgy élvezte az ételeket

– halat, szárnyast, Pazar köreteket, tortát, a legfinomabb gyümölcsöket –, hogy

nyögött és sóhajtozott a gyönyörőségtől. És szüntelenül magyarázta még teli

szájjal is, miért olyan finom a fogas, miért olyan remek a szilva, a körte…”.

Balatonszárszó – Család, barátok és az utolsó napok

Az 1930-as évektől már visszatérő nyaraló lett Balatonszárszón, hiszen nővérének férje, Makai Ödön társtulajdonosa lett a jól menő Palota Panziónak, így családját és azok rokonait is olcsóbban el tudta szállásolni. Attila gyakran vonatozott le, hogy családjával és barátaival együtt legyen, emellett pedig nagyon élvezte az itt töltött időt, a vidám társaságtól, a finom falatoktól és a hangulatos környezettől mindig lebarnulva és feltöltődve érkezett vissza a fővárosba.

Így volt ez 1936 nyarán is, amire családja és barátai is sokszor a költő utolsó boldog nyaraként hivatkoznak. Ekkor egészen június közepétől szeptemberig Szárszón tartózkodott, minden napot együtt töltött családjával és ekkor alakította ki az igazi köteléket nővére, Etus gyermekeivel. Visszaemlékezések szerint ekkor élvezte igazán a nagybácsi szerepet, napjai nagy részében a strandon játszott velük, elvitte őket kirándulni és felolvasott nekik.

„Zöld napsütés hintált a tenger lágy, habos vizén,

meztelenül, vigan, nagy messzi beusztam biz én,

a fényes ég, a csipke víz pólyája testemen,

bölcsőben fekve ringtam ott, behunyva két szemem.” (Zöld napsütés hintált..)

Természetesen a szerelmi kaland itt sem maradhatott el, ugyanis az itt töltött idő alatt megismerte Sólyom Janka színésznőt és sanzonzenészt. Előszeretettel töltötte vele a nyári estéket, és ugyan kapcsolatuk nem élte túl a nyarat, az egynyári románc vers formájában is fennmaradt az örökkévalóságnak, amit a vonaton hazafelé robogva írt.

„Míg nyugtalanul forgott nagy, lágy habokon az az éj,

a csónak alatt hüvös öblögetési kotyogván,

én nyugtomat ott leltem piros ölben, amint a szeszély,

meg a természet gyönyörűn lecsapott rám.” (Balatonszárszó)

1936 szeptemberében kipihenten, reményekkel és új versekkel a hóna alatt tért vissza Budapestre, nem is sejtvén, hogy milyen megterhelő és nehéz 14 hónap vár rá.

Ugyan végre egyre jobban kezdték elismerni munkáját széles körökben, folyamatosan romló mentális állapota lehetetlenné tette számára az írást, amit egy újabb viszonzatlan szerelem is nehezített, így 1937 júliusában idegösszeroppanással bekerült a svábhegyi Siesta Szanatóriumba.

Itt nyilvánították négy hónappal később, novemberben gyógyíthatatlannak, utolsó esélynek csak a környezetváltozást és pihenést látták, ezért leküldték nővéréhez és annak családjához Balatonszárszóra. November 4-én érkezett meg családjához, ahol a napsütéses, gondatlan és felhőtlen balatoni nyarak ellentéte fogadta, a rideg és komor téli hidegben beázott a panzió és fűteni sem tudtak, így átköltöztek mindannyian a Horváth-kert nyaralóba.

Az egykor sokat viccelődő, szerettei körében oldott Attila egyre elesettebb és magába fordulóbb lett, testvérei visszaemlékezései szerint sírógörcsök gyötörték, semmi sem okozott számára örömöt és teljesen kilátástalannak látta az életét. Egyedül esténként nyugodott meg picit, amikor órákat is beszélgetett nővéreivel, akikkel ilyenkor leggyakrabban a kedves gyerekkori emlékeikről nosztalgiáztak.

Ebből a nyaralóból indult utolsó sétájára is 1937. december 3-án a vasútállomás felé, ahonnan nem messze 19 óra 35 perckor gázolta halálra egy tehervonat.

Utolsó szálláshelyén, az egykori Horváth-kert nyaralóban működik a József Attila Emlékmúzeum, ahol egy interaktív, informatív és megrázó kiállítás várja azokat, akik megismernék a költő életét, műveit vagy tisztelegnének az emléke előtt.

