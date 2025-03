Minden, ami jazz: 5 különleges zenei program tavaszra Budapesten

Budapest a jazz szerelmeseinek igazi paradicsoma, ahol a műfaj minden árnyalata megtalálható a klasszikustól a modernig. Koncertek, klubestek és fesztiválok várják az érdeklődőket, legyen szó világhírű előadókról vagy feltörekvő tehetségekről.

Jazzdor Strasbourg-Budapest Fesztivál (2025. március 26-29.)

A strasbourgi székhelyű Jazzdor Fesztivál több mint három és fél évtizede az európai jazzélet legfontosabb eseményei közé tartozik. Berlin után Budapest a második város, amely bekerült a fesztivál kihelyezett koncerthelyszínei közé. 2025. március 26. és 29. között az Opus Jazz Club a Jazzdor Fesztivál második budapesti különkiadásának ad otthont, ahol a francia szerzői jazz világa találkozik a Budapest Music Centerhez kötődő magyar és külföldi művészek munkásságával. Négy koncerten nyolc együttes lép fel, köztük Christophe Monniot és a Six Migrant Pieces, a Bonbon Flamme, a Kovász és a Tariqa.

Weboldal >>

Glass of Jazz (2025. április 24.)

2025. április 24-én ismét a Budapest Jazz Club ad otthont a nagy sikerű, immár 22. Glass of Jazz estnek. Természetesen a koncertteremben most is egy kiváló hazai zenekar szórakoztatja majd a borok és a jazz-zene szerelmeseit. Ezen a különleges rendezvényen a remek borok kedvelői találkozhatnak a jazzrajongókkal és közösen megtapasztalhatják, hogy ez a kettő miért is alkot tökéletes párost. Mindezt Budapest szívében, egy igazán színvonalas, jazzre – és ezen az estén borra is – hangolt helyszínen, a Budapest Jazz Clubban. Élményekből ezúttal sem lesz hiány!

Weboldal >>

JazzFest Budapest (2025. április 27. – május 14.)

A JazzFest Budapest idén is a jazz legkiválóbb hazai és nemzetközi előadóit hozza el a főváros különböző helyszíneire, hogy minden zenerajongó számára páratlan élményeket kínáljon. A fesztivál április 27. és május 14. között kerül megrendezésre, és a jazz műfajának sokszínűségét ünnepli, minden korosztály számára izgalmas eseményeket tartogatva. A programban olyan neves művészek szerepelnek, mint az Avishai Cohen Quintet és Dhafer Youssef. A koncertek változatos helyszíneken zajlanak, többek között az Erkel Színházban, az Eiffel Műhelyházban és a Premier KultCaféban. A fesztivál célja, hogy bemutassa a jazz sokszínűségét.

Weboldal >>

Nemzetközi Jazz Nap (2025. április 30.)

Az UNESCO 2011 novemberében döntött arról, hogy minden év április 30-át nemzetközi jazznapként ünnepli annak elismeréseként, hogy a jazz műfaján keresztül a kultúrák közötti párbeszédet és megértést erősítsék, közelebb hozva ezzel egymáshoz az embereket a világ minden tájáról. Itthon az ünnepségsorozat epicentruma évről évre a Budapest Jazz Club, ahol április 30-án ezúttal is ingyenes zenés programokkal várják a közönséget. Este 8 órakor a Szakcsi Jr. Trio feat. Pocsai Kriszta és Soso Lakatos Sándor formáció koncertezik, majd a koncertet követő Jam Sessionre Balázs József triója várja a nagyérdeműt.

Weboldal >>

Jam Night (2025. április 30. – május 5.)

Április 30-án és május 5-én a JazzFest keretein belül Jam Nightot rendeznek a Jedermann falai között. A fesztivál különleges lehetőség arra, hogy az aznap épp fellépő, vagy már/még itt lévő külföldi zenészek és a hazai kiválóságok között éjszakába nyúló közös zenei találkozások jöjjenek létre. Ennek lehetünk szem- és fültanúi ezeken a páratlan örömzenéléssel teli estéken, a jazzkedvelő közönség nagy örömére. Az áprilisi alkalom házgazdái a Nemzetközi Jazznap programjának zenészei, míg a május 5-ei este házigazdája a koreai Gene Young Park New Trio, valamint a Péch Lóránt Trio.

Weboldal >>

Ezeket a színházi előadásokat érdemes megnézni idén tavasszal: