25+ izgalmas hétvégi program Budapesten és környékén – 2025. január 8-12.

Megannyi izgalmas hétvégi program vár ránk Budapesten, legyen szó vásárról, sétáról, fesztiválról vagy egy bulis estéről. Egy biztos: nem fogtok unatkozni!

Többnapos hétvégi programok Budapesten és környékén

PosterFest // több helyszínen (2025. január 9-től)

Január 9-én rendezik meg a 4. PosterFest megnyitó és díjátadó ünnepségét, majd egész januárban a kortárs plakátművészet lesz középpontban Budapest több helyszínén. Kiállítások, előadások, workshopok várnak rátok!

RaktArt vásár // Szentendre (2025. január 10-11.)

Kétnapos vásárral indítja az új évet a Kőfaragó utca 1. szám alatt otthonra lelt, szentendrei RaktArt. A péntek esti és szombat délelőtti vásáron lesz minden, ami érték, retró, vintage és történetet hordoz. Sőt mi több, a szerencsések igazi kincsekre is lelhetnek igen kedvező áron!

GlassHouse Hétvégi Vásár (2025. január 10-12.)

Látogassatok el január második hétvégéjén a Kolosy téri GlassHouse-ba, ahol mindent megtalálhattok ahhoz, hogy megvalósítsátok az újévi fogadalmaitokat! Legyen szó életmódváltásról, kreatív tervekről vagy egyszerűen arról, hogy valami szépet és hasznosat kerestek – náluk minden megvan egy helyen.

Budapesti programok szerdán (2025. január 8.)

Harry Potter-kvíz // ROOTS Budapest

Két órátok lesz arra, hogy vicces és soha nem hallott kérdésekre válaszoljatok a Harry Potterrel kapcsolatban! Maximum 5 fős csapatok jelentkezését várják a kvízre, amit az eseménynél kommentben, szigorúan csapatnévvel lehet megtenni!

Tudod, mi történt 2024-ben? – kocsmakvíz az év történéseiről // Játsz/Ma

Tudod, hogy mi történt a sportban tavaly? Felismernéd a 2024-es év legnagyobb filmjeit, ha csak egyetlen másodpercet mutatnak belőlük? És hogy pontosan milyen botrányok kavarták fel az internetet? Ha igen, akkor ott a helyed a Játsz/Mában!

Én, Daniel Blake // Radnóti Színház

December 18-án, szerdán mutatta be a Radnóti Színház az Én, Daniel Blake című darabot. A Ken Loach világsikert aratott filmje alapján készült színpadi változat Magyarországon először látható, a hazai bemutatót Valló Péter rendezi Schneider Zoltánnal a címszerepben. Az angol vidéki munkásközegben játszódó történetben egy özvegy ácsmester küzdelmét követhetjük végig, aki egyre jobban elveszik a szociális ellátórendszer abszurd módon bürokratikus útvesztőjében: a szívrohama után az orvosa eltiltja attól, hogy dolgozzon, de a hivatal szemében mégis alkalmas a munkavégzésre, vagyis nem érdemel segélyt.

Margarita Workshop // Tereza

Lépjetek be az új évbe stílusosan, egy pohár margarita társaságában! Képzeljétek el, ahogy belemerültök a margarita ízeinek világába, miközben három különleges recepttel lepnek meg benneteket! Nem csupán kevergetni fogtok: megtanítanak az apró trükkökre és titkokra, amikkel a klasszikus margarita új dimenziókba emelkedik. Tapasztalt mentoraik kalauzolnak végig a citrusos, sós, gyümölcsös koktélcsodák útvesztőjében, január 8-án.

ByeAlex és a Slepp SYMPHONIC // Erkel Színház

Legyetek részesei egy felejthetetlen zenei élménynek január 8-án az Erkel Színházban, ahol ByeAlex és a Slepp exkluzív koncertet ad! Az esemény különlegessége, hogy a népszerű előadót és csapatát egy teljes szimfonikus zenekar kíséri majd, Werner Gábor karmester vezénylésével, ami új dimenzióba emeli a jól ismert dalokat. Az est folyamán Alexék legnagyobb slágerei a szimfonikus zenekarral közösen előadott különleges átiratokban fognak megszólalni, így a közönség egy igazán egyedi zenei kaland részese lehet.

Agócs Márton és Fejér Mihály akusztik // K11

Január 8-án visszatér egyik kedvenc helyére a Félelmetes Kétszemélyes Húrszaggató Galeri, az Aurevoir. zenekar két legjobb frontembere, avagy Agócs Márton és Fejér Mihály.

Budapesti programok csütörtökön (2025. január 9.)

Romantikus komédia // Thália Színház

A Thália Színház december 7-én bemutatta Bernard Slade Romantikus komédia című darabját, amely hatalmas sikert aratott a közönség és a kritikusok körében. Az előadás egy tehetséges írópáros, Jason Carmichael és Phoebe Craddock kapcsolatát követi nyomon, akik közösen alkotnak világsikerű darabokat, miközben saját érzelmi életükben nehezebben boldogulnak. A humorral és érzelemmel teli történet friss lendületet kapott a Thália színpadán, ahol a nevetés és a meghatottság pillanatai tökéletes egyensúlyt teremtettek.

Népzenészek Jimi Hendrixet Játszanak – Segélykoncert a Nyitott Műhely megsegítésére // MANYI

Népi hangszerek – hegedű, cimbalom, nagybőgő – segítségével egy új színezetet kap az eredeti hangzás.

Dögkeselyű // Bem Mozi

András Ferenc 1982-ben bemutatott, Munkácsi Miklós Kihívás című regénye alapján készült játékfilmje a Bem Mozi műsorán.

Pénteki programok Budapesten (2025. január 10.)

Minden a régi lesz – kiállításmegnyitó // KAZI

Bera Viktor fotós és Holecz Mari képgrafikus kiállításának megnyitója. Bakelitről kever dj lorrie és dj joezz.

Bowie Memorial Night // Gödör Klub

Ismét összefogott 9 zenész, hogy 2025. január 10-én, David Bowie halálának 9. évfordulóján tisztelettel adózzanak a művész páratlan munkásságának. Ezen a megismételhetetlen, közel 3 órás, akusztikus hangszerelésű esten a Cosmic Maze soha nem látott nagyságúra bővül, megszólal zongora, hegedű, szaxofon, gitár, basszusgitár, percussion és több énekhang is.

parallel lifeforms // Lámpás

Elektronika és skandináv jazzkoncert a Lámpásban. Bank Balázs (elektronika, ütőhangszerek) és Okos Viola (hegedű, ének) duóban adják elő a zenekar számait, live loopinggal megfűszerezve. A koncert két új dal premierje is lesz egyben.

Szombati programok Budapesten és környékén (2025. január 11.)

Gardrób Közösségi Vásár // ELTE Gömb Aula

Nem telhet el az év első hónapja a jól megszokott gardróbfrissítés nélkül, amiben a január 11-i Gardrób Közösségi Vásár eseménye lesz segítségetekre. Az ELTE Gömb Aulában megrendezésre kerülő vásár ezúttal is kiváló lehetőség, ha fenntartható módon szereznétek be kiegészítőiteket és ruháitokat.

Így laktak ők: Híres otthonok, híres lakók – vezetett séta

Január 11-én érdemes lesz útra kelni és Pasarét szíve felé venni az irányt, ahol kalandos kultúrtörténeti séta kerekedik a Pestbudai Séták csapatának köszönhetően. Híres lakók otthonai fedik fel titkaikat a 130 percet felölelő séta alkalmával, egyúttal pedig bepillantást enged a Pasaréten valaha élt nagyok mindennapjaiba. Izgalomból, örömből és történetekből nem lesz hiány, ráadásul olyan kérdésekre is választ kaphattok, hol található a Szabó Magda regényéből ismert igazi „Ajtó”, hol íródott az Utas és holdvilág, és hol nevelte rózsáit Jávor Pál.

GoetheJazz // BMC

A Transcendent Triptych trióban az európai jazz három jeles képviselője a régi-, a klasszikus és a népzene segítségével alkotja újra a modern avantgárd jazz fogalmát. Az egyéni zenei nyelvét a Modern Art Orchestra szólistájaként és változatos formációkban tágító Ávéd János szaxofonozik, az indiai, klasszikus és popzenében egyaránt jártas David Six (Bill Frisell, Bryce Dessner, Stargaze) zongorázik, a nyughatatlan felfedező Tilo Weber (David Friedman Generations Trio, Y-Otis, Keno) pedig dobol. A koncertre egyenesen a stúdióból érkeznek: a megelőző napokban rögzítik debütáló albumukat, amely 2025 folyamán jelenik meg a BMC Records gondozásában.

The Carbonfools – lemezbemutató // Akvárium

A 4 éve megjelent Carbonsun után itt a soron következő album, a Carbonlove, amelyet jól be is mutat az együttes. A koncerten az új dalok mellett természetesen felcsendülnek majd a régebbi kedvencek is, és velük tart 2 csodálatos hölgy is: a Petőfi Zenei Díjas Varga Nóri harsonán, Erdei Sári pedig szaxofonon színesíti játékával az estét.

Vasárnapi programok Budapesten és környékén (2025. január 12.)

Januári lemezpiac | Budapesti Lemezbörze // ELTE Gömb Aula

Az elkötelezett gyűjtőknek és megszállott rajongóknak, lelkes amatőröknek, profi zenészeknek és minden zenekedvelőnek ajánljuk figyelmébe a január 12-én megrendezésre kerülő Budapesti Lemezbörzét. A legnagyobb hazai lemezbörze januári kínálatában ezúttal sem kell nélkülöznötök az LP-ket, CD-ket, DVD-ket, MC-ket, pólókat, posztereket, újságokat, könyveket, kitűzőket és emléktárgyakat.

Régiségvásár Esztergomban // Esztergomi Piac

Az antikvitások szerelmeseinek január 12-én érdemes lesz Esztergom felé venni az irányt. Ezen a januári napon ugyanis az Esztergomi Piac régi festményekkel, bakelitlemezekkel, katonai érmekkel és megannyi különleges tárggyal, na és persze lelkes kincsvadászokkal és kincskeresőkkel telik meg.

Kölyök Turbina – Julia Donaldson meséi

Újból a kölyköké a főszerep január 12-én a Turbinában! Izgő-mozgó, mindenhova kúszó, vidám kölykök, figyelem! Vegyétek be közösen a Turbina mesés várát, és fedezzétek fel azt, egy vasárnap délutáni program keretében! A programot 3-9 éves korig ajánlják.

Kék Pelikan // Bem Mozi

A Kék Pelikan az első olyan egész estés animációs film, amely a közelmúlt magyarországi történelmét idézi meg fanyar humorral és dokumentarista eszközökkel.

A nyúl füle // Örkény István Színház

December 20-án mutatták be A nyúl füle című előadást az Örkény István Színházban, amelyben Aesopus állatmeséi elevenednek meg egy zenés revü keretében. Antik stand upba ágyazott állatkodás az emberi gyarlóságról. Didaktikus táncdalest igéző idézőjelekben. Állítva kérdezés, és kérődzve állítás. Más tollával ékeskedés két felvonásban! Az ókori mesemondó szerepében Znamenák István lép színpadra, aki konferansziéként köti össze a különböző, igencsak tanulságos történeteket. Az új előadás rendezője Fábián Péter, dalszövegeit Parti Nagy Lajos jegyzi.

