5 nagyszerű családi program Budapesten a téli szünetre (2024. december 21. – 2025. január 5.)

Ha a szabadban töltött idő mellett izgalmas beltéri programokat is kerestek a téli szünetre, amit az egész család élvezni fog, jó helyen jártok! 5 olyan helyszínt ajánlunk Budapesten, ahol közös élményeket szerezhettek a gyerekekkel.

Tudományos Jégkuckó a Csodák Palotájában

Jeges-havas kalandokkal vár december 27-től a Csodák Palotája Tudományos Jégkuckója! Január 5-ig bezárólag minden nap normál belépőjeggyel látogatható a Tudományos Jégkuckó, ahol furfangos ünnepi küldetésekben lehet része az egész családnak. Minden óra 45 perckor varázslatos hóesés teremt téli hangulatot a kalandtérben, amit pingvintanoda, hógolyós kihívások, kismalackergető, Északi-sarki építkezés és újévi bátorságpróba tesz izgalmassá. Az Öveges teremben tudományos show kápráztatja el a látogatókat napi négy időpontban, míg a Richter Gedeon laborban szuper kísérletezésben vehettek részt.

Változatos kiállítások a Magyar Nemzeti Múzeumban

Az MNMKK Magyar Nemzeti Múzeumban ősszel és télen több új időszaki tárlat is nyílt. Októbertől látható a Ragyogj! – Ékszerek ideje című ékszerkiállítás és a Hónap kincse: Nyakék a késő bronzkorból című tárlat. November végén kortárs kínai festmények és képzőművészeti alkotások érkeztek a múzeumba: megnyílt a Kínai Hszie-ji – Mesterművek a Kínai Nemzeti Művészeti Múzeumból című tárlat, decemberben pedig Temesvár 1989 címmel nyílt tablókiállítás a Múzeumkertben, amely az 1989-es temesvári forradalom során megörökített fényképeket mutatja be. A múzeum kifejezetten kisgyerekes szülők és nagyobb gyerekek számára is készül programokkal, ezekről IDE kattintva tájékozódhattok.

Time Heist szabadulószoba

A legnépszerűbb sorozatok ihlette szabadulószobákkal várja az egész családot a Time Heist csapata, Budapest szívében. Ha imádjátok A nagy pénzrablást, kíváncsiak vagytok a fordított világra, kipróbálnátok magatokat a Squid Game egyik játékosaként, vagy az 1800-as évekbeli Londonba csöppennétek, hogy felfedjétek Lady W titkát? Akár beléphettek a Witcher tematikájú fantasy világba is, ahol kardokon, varázsigéken és varázsfőzeteken keresztül juthattok el a kiszabadulásig. Bármelyik is keltette fel az érdeklődéseteket, a hét bármely napján próbára tehetitek rátermettségeteket a szabadulós játékok egyikében, és megnézhetitek, hogyan tudtok igazán együttműködni a nehezebb helyzetekben.

Cat Museum Budapest

Budapest első macskamúzeuma nem hiányozhat a cicabarát családok bakancslistájáról! A kiállítás egy különleges festménykollekcióval büszkélkedhet, amelyek mindegyike macskákat ábrázol, az alkotások pedig szezonálisan cserélődnek, így minden évszakban érdemes visszatérnetek. A galéria mellett betekintést nyerhettek a cicák rejtélyes világába is, részt vehettek egy izgalmas kvízen, megnézhettek egy exkluzív filmet, sőt még egy relaxkuckó is vár, ahol macskák társaságában kapcsolódhattok ki.

Neon Dodgeball – UV-kidobós

A buborékfocit itthon meghonosító kreatív csapat áll a látványos UV-kidobós mögött, amely egy élménydús csapatjáték gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt. Budapesten négy helyszínen is kipróbálhatjátok a klasszikus kidobós izgalmasabb amerikai változatát, melyet UV-testfestékkel, UV-öltözékekkel és UV-aktív labdákkal tesznek teljesen egyedivé. A játékot egy beltéri UV-ketrecpályán játsszák, nektek csupán a csapatok felosztásán kell gondolkodnotok!

