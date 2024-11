6 kihagyhatatlan látnivaló az őszi színekbe burkolózó Szarvason

A Holt-Körös festői vidékének egyik legszebb városa idilli úti cél az év ezen időszakában, hiszen a kirándulóhelyek csodálatos színekben pompáznak, a kulturális látnivalók pedig izgalmas kiállítással kecsegtetnek.

Szarvasi Arborétum

Hazánk egyik legnagyobb arborétumának kialakítását még Bolza József, alias Pepi gróf kezdte meg a Körös mellett, a XIX. században, a változatos táj pedig egész évben más arcát mutatja. Az azóta Szarvas ékszerdobozává vált arborétum 82 hektáron terül el, és 1600 fa- és cserjefajával az ország egyik legjelentősebb fagyűjteményét teszi ki. A tájkertben több körtúra, vezetett séta közül választva fedezhetjük fel a mocsári ciprusokat, idős mamutfenyőket, a hely sokszínű növény- és állatvilágát, valamint a Titkok kertjének rejtélyeit. Ha épp esősebb időben érkeztek, a Varázstanya botanikai kiállítása, az Üvegház teknősei, kaktuszai, a Bolze Mariette-festménykiállítás, illetve a szabadulószobák izgalmai várnak.

5540 Szarvas, I. külkerület 9. | Weboldal | Facebook

Mini Magyarország

A Szarvasi Arborétum déli felében találhatunk rá az ország egyetlen interaktív makettparkjára, ahol festői környezetben elevenedik meg előttünk hazánk történelme. Közel száz, lenyűgözően részletgazdag makett sorakoztatja fel Magyarország történelmi jelentőségű épületeinek, hajóinak, vonatainak kicsinyített mását, emellett megjelenik a Balaton, a Duna és a Tisza is. A legkisebbektől a legnagyobbakig felejthetetlen élményt nyújthat a park, ahol többek között a Hősök terét, a szegedi dómot, Déva várát, a tihanyi apátságot és az egri várat is láthatjuk.

5540 Szarvas, I. Külkerület 9. | Weboldal | Facebook

Erzsébet-liget

Szarvas vadregényes fás ligete sokáig mocsaras vidék volt, mígnem 1894-ben megkezdték a parkosítását, és ma már a liget otthont ad egy teniszcentrumnak, egy sportpályának, illetve a Ruzsicskay György Alkotóháznak. Az Erzsébet királynéról elnevezett park élővilágát egy 7 állomásos, 1200 méter hosszú tanösvényen ismerhetjük meg közelebbről, a kőrisek, tölgyek, valamint a mocsári ciprusok között barangolva. A körtúra kiinduló- és végpontja a Halászcsárda, amely mellett az Alföldi Kéktúra is fut, így akár egy hosszabb kirándulással is egybeköthetjük a liget felfedezését, ami ősszel különösen bájos kirándulóhely.

Tessedik Sámuel Múzeum

A Tessedik Sámuel Múzeumot azzal a céllal hozták létre, hogy minél széleskörűbben bemutathassák a hely történelmi és kulturális örökségét, valamint a város környékének régészeti és néprajzi értékeit. Az 1791-ben létesült épületben plázaszerűen alakították ki a múzeumot, vagyis minden teremben egy-egy kiemelt tárgy köré rendezték a többi kiállítási anyagot. Jelenleg 9 bemutatótér vár minket, amelyeket végigjárva megismerhetjük Tessedik munkásságát, a rovásírás és Szarvas városának történetét, a 2024. december 8-ig látogatható időszakos kiállítás pedig Koszta József festőművész munkásságába ad betekintést.

5540 Szarvas, Vajda Péter u. 1. | Facebook

Körösvölgyi Állatpark és Látogatóközpont

A Csáky-kastély egykori kertjében, az Anna-liget többszáz éves fái között bújik meg a Körösvölgyi Látogatóközpont és annak állatparkja, ahol testközelből ismerhetjük meg a Kárpát-medence egykor és ma honos állatfajait. A főépületben a 7000 literes akvárium halaiban gyönyörködhetünk, míg a park 2100 méter hosszú sétánya mentén a több mint 50-féle állatfaj sok száz egyedével találkozhatunk. Ide érkezve, az állatokon túl a komplexum interaktív sétányát, a Jégmadár vízi tanösvényt, valamint a Körös-Maros Nemzeti Park természeti kincseit bemutató kiállítást is felfedezhetjük.

5540 Szarvas, Annaliget 1. | Weboldal | Facebook

Történelmi Emlékút és Országközép

Mihálfi József 1880 körül határozta meg a történelmi Magyarország mértani középpontját, amely egyben a Kárpát-medence origóját is jelenti. Ennek helyét a napjainkban is látható, 1939-ben emelt szélmalom jelzi a Holt-Körös partján. Az emlékhelyhez a Tessedik Sámuel-templom közeléből induló, 1,2 kilométer hosszú emlékút vezet, ami 17 stáción keresztül mutatja be népünk történetének legfontosabb állomásait.

5540 Szarvas, Malom utca vége – Csuka utca eleje

