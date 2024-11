35+ kihagyhatatlan hétvégi program Budapesten és környékén – 2024. november 6-10.

Megannyi izgalmas hétvégi program vár ránk Budapesten, legyen szó vásárról, sétáról, fesztiválról vagy egy bulis estéről. Egy biztos: nem fogtok unatkozni!

Többnapos hétvégi programok Budapesten és környékén

A valóság kibontva: Verzió Dokumentumfilm Fesztivál // több helyszínen (2024. november 6-13.)

Idén is megrendezésre kerül a nagy sikerű Verzió Filmfesztivál november 6. és 13. között. A megtekinthető filmfelhozatalban fesztiválnyertes alkotások és ismeretlen csemegék is szerepelnek, a fesztivál nyitófilmjeként pedig először lesz látható itthon a magyar–francia–horvát koprodukcióban készült KIX. Idén külön szekciót szentelnek a dekolonizáció és a dezinformáció témáknak, de örmény, ukrán és brit válogatások is szerepelnek a listán.

Facebook-esemény >>

Fénydóm // Biodóm (2024. november 6. – december 8.)

2024. november 6. és december 8. között újra életre kel a Fénydóm-kiállítás a Budapesti Állatkert Biodómjában. A szervezők idén újabb, korábban a nagyközönség elől elzárt területeket nyitnak meg, így olyan helyekre is bejuthattok, amelyek eddig zárva voltak. Több mint 50 hazai és nemzetközi alkotó, 30 installációval tölti meg ezt a teret. A kiállítás ismételten számos vetítést és fizikai alkotást vonultat fel.

Facebook-esemény >>

Polska Jazz Fesztivál – A lengyel jazz új generációja az Opusban (2024. november 7-9.)

Az erős hagyományokkal rendelkező, ugyanakkor nyitott szellemiségű lengyel jazz tizenkettedik alkalommal kerül fókuszba az Opus Jazz Clubban, a Polska Jazz Fesztivál keretében. A BMC és a budapesti Lengyel Intézet által szervezett koncerteken november 7. és 9. között a lengyel jazz új generációja mutatkozik be.

Tovább a weboldalra >>

Márton-nap? SIMALIBA! – Ünnep egy hétig (2024. november 8-17.)

A SIMALIBA Belvárosi Csárdában november 8. és 17. között egy teljes hétig ünnepelhetitek a Márton-napot. Érdemes lesz tehát a belvárosi Piarista utca felé venni az irányt, ahol a Márton-nap alkalmából minden fogásban igyekeznek belecsempészni az ünnepi hozzávalókat. A magyar borokkal és pálinkákkal kiteljesedő menüben olyan fogások várnak rátok többek között, mint a tárkonyos libazúzaleves, rozé libamell paszternákkrémmel és csipkebogyóval, sólet töltött libanyakkal és az elmaradhatatlan, lilakáposztával és tepsis burgonyával ölelt ropogós libacomb, ami után öröm egy szelet mennyei lúdláb torta.

Facebook-esemény >>

További izgalmas fesztiválok Budapesten:

Márton-napi libafinomságok a Jardinette-ben (2024. november 8-24.)

Kisdaróczi Tamás, a Jardinette séfjének libaételeit november 8-tól egészen november 24-ig kóstolhatjátok. Ez az időszak a libás fogások különleges ízeiről és a Márton-napi hagyományokról szól! A séf egyik mesterműve a roston sült libamáj kalácspudinggal és szilvával – de ha inkább a klasszikus ropogós libacombra vagy a sóletre vágytok, azt is megtaláljátok az étlapon. Ne feledkezzetek meg a desszertről sem: náluk Buda legjobb flódniját is megkóstolhatjátok. November 8-án és 11-én este külön boros programmal és élő zenével várnak, november 21-én pedig az egyik legjobb osztrák borászat, a Domäne Wachau látogat el hozzájuk egy különleges borvacsorára. Asztalt foglalni mindenképp érdemes!

Facebook-esemény >>

Bottomless Mimosa Brunch // Dobrumba (2024. november 9-10.)

Tányérodban kedvenc Dob reggelik, poharadban frissen pezsgő mimózák, méghozzá korlátlanul: korábban is szerettétek, úgyhogy most még több fogással hozzák el nektek a Bottomless Mimosa Brunchot a frissen facsart narancslé és pezsgő verhetetlen kombójával. A brunch idejére nem lesz asztalfoglalás, úgyhogy érkezzetek időben!

Facebook-esemény >>

Egy új hely felderítése is érdekes hétvégi program lehet:

Keep Smiling // POP&ROLL Art Gallery (2024. november 10-ig)

A vadonatúj belvárosi művészeti tér, a POP&ROLL Art Gallery ad otthont a kortárs alkotók műveit felvonultató tárlatnak, melyet idén ősszel ingyenesen láthat a közönség a város szívében, a Vörösmarty tértől egy percnyire, a Dorottya utca 6. szám alatt, november 10-ig szerdától vasárnapig 11 és 18 óra között. A kiállítás középpontjában a mindenki által ismert és használt emoji, a mosolygós sárga arc áll, melynek legismertebb változata 1963-ból származik.

Tovább a weboldara >>

Budapesti programok szerdán (2024. november 6.)

Bűn és bűnhődés // Örkény István Színház

Dosztojevszkij egyik legismertebb regényét már a világon rengetegszer feldolgozták, az Örkény István Színház színpadjára pedig idén év elején került megrendezésre. Görög Imre és G. Beke Margit fordítása nyomán a darabot Gáspár Ildikó írta és rendezte, míg a zenei betéteket Matkó Tamás álmodta meg, a felcsendülő kórusszövegeket pedig Tóth Réka Ágnes és Gáspár Ildikó készítette. A főszereplő, Raszkolnyikov bőrébe Polgár Csaba bújik, akinek karaktere végigvezet minket az élet legnagyobb kérdésein.

Tobábbi infók >>

Budapesti programok csütörtökön (2024. november 7.)

The World of Hans Zimmer // MVM Dome

November 7-én egy szenvedélyes koncerttel tér vissza Budapesten korunk egyik legismertebb zeneszerzője. A két Oscar-díjas zeneszerző a számára jellemző módon új dimenziókba emeli munkáját, mely tele van erővel, energiával, szépséggel, drámával, lélegzetelállító momentumokkal és mély érzelmekkel.

Facebook-esemény >>

Karzatkoncertek – Filmzene orgonán // Müpa Budapest

Filmzene orgonán? Miért ne?! De hogy fog szólni? Izgalmasabban, mint hinnénk, hiszen a többnyire a fejünk fölött függő hangvető leereszkedik, a karzatokon helyet foglaló közönség számára pedig páratlan akusztikai élmény kínálkozik. Az est válogatott filmzenéit Túri-Nagy János fiatal orgonaművész szólaltatja meg.

Facebook-esemény >>

Tündérvese // Turbina

Belső utazás a pszichedelikus rock és az alternatív metal határvidékén.

Facebook-esemény >>

Budapesti programok pénteken (2024. november 8.)

És mi van Tomival // Bem Mozi

Sanyi (Thuróczy Szabolcs) bábművész és alkoholbeteg. Pali (Polgár Tamás) liftszerelő és alkoholbeteg. Együtt keresik a haverjukat, Tomit, aki már több anonim alkoholista gyűlést kihagyott. Próbálnak józanok maradni, ami nem könnyű egy olyan országban, ahol az ivászat széles körben elfogadott napi gyakorlat. Till Attila részben saját élményekből táplálkozó új filmje a Bem moziban.

Facebook-esemény >>

Frenk // Scruton V.P.

Frenk a hazai zenei élet meghatározó, mégis nehezen kategorizálható alakja. Zenéjében izgalmasan ötvöződik a pop, a funk, a rock’n’roll, a sanzon, a klasszikus zene és a jazz. Dalai egyszerre férfiasak és nőiesek, melankolikusak és vadak, a sanzonok líraisága pedig jól megfér bennük a populárisabb hangvétellel. Saját, utánozhatatlan stílust teremtett a különböző zenei irányzatok vegyítésével, amelyet ezúttal egy szál gitárral, szólóban ad elő.

Facebook-esemény >>

Brit Floyd (UK) // Barba Negra

Pink Floyd-rajongók, figyelem! A Brit Floyd, a világ legelismertebb Pink Floyd tribute zenekara november 8-án a Barba Negrában lép fel! A P·U·L·S·E névre hallgató előadás a legendás Division Bell-turné hű megidézése, lélegzetelállító fény- és lézershow-val, ikonikus díszletekkel.

Jegyvásárlás >>

Kozmosz évzáró + Felső Tízezer lemezbemutató // Dürer Kert

Közös estével vár mindenkit a Kozmosz és a Felső Tízezer zenekar november 8-án a Dürer Kertben.

Facebook-esemény >>

Tilos a Pavilon! w. Kanada Káosz & Friends

A téli szezonban a Tilos dj kollektíva havonta egyszer kitelepül kedvenc belvárosi rezidenciájára, a Pavilon Bárba. November 8-án pénteken érkezik Kanada Káosz, aki felkarolta a baráti társaságot is, így szép, illusztris banda gyűlik majd össze össze erre az estére. Lesz itt trance, house, techno, na és persze remek hangulat.

Facebook-esemény >>

Szombati programok Budapesten és környékén (2024. november 9.)

Gardrób Közösségi Vásár // ELTE Gömb Aula

Novemberben ezúttal is két alkalommal költözik az ELTE Gömb Aulába a Gardrób Közösségi Vásár. Ha már a hűvösebb időre, télre hangolódnátok, beszereznétek a szezon legmenőbb ruhadarabjait és kiegészítőit, ne hagyjátok ki se a november 9-i, se a november 17-i alkalmat!

Tovább az eseményre >>

Garázsvásár a Piactéren // Budafoki Szomszédok Piaca

Novemberben a Budafoki Szomszédok Piaca is kétszer telik meg a szokásos garázsvásáros kincsekkel. November 9-én és 30-án 9 és 13 óra között érdemes lesz tehát a Budafoki Piactér felé venni az irányt, ahol igazi kincsek várnak majd rátok!

Tovább az eseményre >>

Erzsébetvárosi garázsvásár a Klauzál téri Vásárcsarnokban

November 9-én a Klauzál téri vásárcsarnok megtelik asztalokkal, ahol színes választékra számíthattok, a könyvek, ruhák, dekortárgyak, háztartási eszközök, játékok vagy éppen elektronikai dolgok között jó eséllyel sokan találhatnak maguknak kedves, hasznos tárgyakat.

Facebook-esemény >>

Bolhapiac // Marczibányi Téri Művelődési Központ

Bolhapiaccal egybekötött lemezbörzével várják november 9-én a Marczibányi téri Művelődési Központba a lelkes kincsvadászokat. A Marcziban tartott bolhapiac ezúttal is nagyszerű program mindazoknak, akik a szombati napjukat szeretnének régi kincsek között keresgélve, bogarászva tölteni.

Tovább az eseményre >>

Momijigari és botanikai séta // Hopp Ferenc Ázsiai Művészeti Múzeum

Az Andrássy út szomszédságában található Hopp Ferenc Ázsiai Művészeti Múzeum kertje minden évszakban különleges élményre invitál. Így lesz ez november 9-én is, amikor már az őszi színekbe burkolózott kert fedi fel titkait. A program alkalmával gyakorolhatjátok majd a momijigarit, vagyis a mesés színekben pompázó falevelek szemlélését, megismerhetitek a kert növényeit és az egykori alapító által teremtett mesebeli világot, ami mind a mai napig megőrizte ragyogását.

Facebook-esemény >>

Bűnös Város: Budapest – Városi séta 18 éven felülieknek

Élet, revü, Moulin Rouge: éjjel-nappal Nagymező! Illegális kártyaklubok, éjszakai mulatók, híres-neves műgyűjtők: a terézvárosi Nagymező utca története végtelen számú lebilincselő sztorit tartalmaz. A városi séta során beleolvashattok a korabeli sajtó hasábjaiba, detektívek nyomába szegődtök, hogy ne csak megismerjétek, de meg is értsétek a korszak életmódját, a mulatók és kávéházak misztikus világát.

Facebook-esemény >>

Wine&Dine: Márton-nap // Continental Classic Express

November 9-én egy exkluzív Márton-napi vacsoravonat fog kigördülni a Keleti pályaudvarról. Az elegáns Continental Classic Express fedélzetén ínycsiklandó fogásokkal, hagyományos libaételekkel és hozzájuk tökéletesen passzoló borokkal kényeztethetitek magatokat egy ötórás program keretében.

Facebook-esemény >>

Egy társasjáték is szuper hétvégi program lehet:

A zene éjszakája – csak klasszikusan // több helyszínen

November 9-én a Budapesti Fesztiválzenekar zenészei idén is kilépnek a koncertteremből és belemerülnek a budapesti éjszakába. A zene éjszakája kivételes szombat estét ígér azoknak, akik asztalt foglalnak Budapest néhány nagyon kedvelt bárjában vagy kávézójában.

Tovább a weboldalra >>

Kipakolás 4. – Elektronikus zenei szakok közös koncertje // Lumen

Az est a Kipakolás című új sorozat negyedik felvonása, ahol zenei oktatási intézmények diákjai koncerteznek.

Ez alkalommal a PTE MK elektronikus zenei médiaművész szakirány és a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem elektronikus zenei médiaművész szakirány újabb hallgatói alkotnak vegyes duókat és improvizálnak együtt.

Facebook-esemény >>

III. Márton-napi borünnep a zsámbéki Szuszógó pincesoron

Ünnepeljétek együtt immár harmadik alkalommal a Nyakas-hegyi Borút Egyesület pincészeteinek éves munkáját és kóstoljátok meg boraikat egy igazán különleges helyszínen!

Facebook-esemény >>

Soojin Suh Coloris Trio // Jedermann Café

November 9-én 21 órától a Jedermann jazzkávézó színpadán, Soojin Suh koreai kreatív zenész és dobos vezetésével bemutatkozik a Soojin Suh Coloris Trio.

Facebook-esemény >>

További élőzenés helyek Budapesten:

Vasárnapi programok Budapesten és környékén (2024. november 10.)

PICI PIAC // Villányi út

November 10-én újra Pici Piac a Villányi úti Konferenciaközpontban! Írjátok be a naptáratokba, nehogy lemaradjatok a város legcukibb baba-mama-gyerek dizájnvásáráról és a hamisítatlan Pici Piac-hangulatról. Ezúttal is elhozzák nektek a kedvenc hazai márkáitokat, valamint sok-sok új készítővel is megismerkedhettek majd. És persze most is lesz kuponfüzet helyszíni kedvezményekkel, nyereményjáték és limitált Pici Piac ajándéktárgyak. A vásárra a belépés természetesen most is ingyenes.

Facebook-esemény >>

Bolhapiac // Tündérkert, Molnár-sziget

A soroksári Molnár-sziget Tündérkertjében november 10-én is minden a régi kincsek új otthonra találásáról szól majd. Ne maradjatok hát le a bolhapiacos hangulatról, a kincskeresésről, alkudozásról és hogy régi kincsekkel a táskátokban térjetek haza.

Tovább az eseményre >>

Wekerlei Bolhapiac és Kézműves Vásár // Wekerlei Kispiac

Novemberi alkalmához érkezik a Wekerlei Bolhapiac és Kézműves Vásár is. A hónapban 10-én sem kell nélkülöznötök a pezsgést és a nyüzsgést, hiszen 9 és 13 óra között böngészhettek a könyvek, játékok, konyhai eszközök, ruhák, ékszerek és ritka kincsek között.

Tovább az eseményre >>

Szőlőlé Mustra // Gozsdu udvar

Első alkalommal rendezik meg a hazai termelők és borászatok szőlőleveit bemutató Szőlőlé Mustrát Budapesten november 10-én. Heiszler Ákos etyeki őstermelő által életre hívott eseményen a magyar szőlőleveken túl, Budapest első forralt mustja is kóstolásra kerül a NIKA Budapestben 14 órától. A programok között szerepel sommelier vakkóstoló verseny és gyerekeknek szóló forralt must dobozdekorálás is, továbbá a kiállítók is versenyre kelnek egymással, a legjobban fogyó tétel lesz az idei mustra közönségkedvence.

Facebook-események >>

Kakkmaddafakka // Akvárium

Készüljetek fel, hogy idén ősszel ti is részesei lesztek a Kakkmaddafakka bombasztikus európai turnéjának, ahol nemcsak extatikus élő show-jukkal varázsolják el a közönséget, hanem a várva várt új dalokat is bemutatják közelgő nyolcadik stúdióalbumukról.

Facebook-esemény >>