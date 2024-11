13 megragadó könyvújdonság és rendkívüli história novemberre, minden korosztálynak

Könyvajánló sorozatunk következő részében igyekeztünk a család minden tagjának egy-egy lebilincselő könyvújdonságot találni. A kalandvágyó történetektől, a populáris dalszövegeken és varázslatos meséken át, egészen a megrázó történelmi regényekig szemezgethettek őszi válogatásunkban.

Őszi könyvújdonságok felnőtteknek:

Bauer Barbara: A leggazdagabb árva

A leggazdagabb árva egy kislány története, aki születésekor mesés gazdagságot, grófi címet és a fényűző élet ígéretét kapja. Egy kislányé, aki születése után nem sokkal elveszíti az édesanyját, elveszíti azt az embert, aki a legtöbbet adhatná neki. Bauer Barbara új regényének központi alakja a műveltségéről és jótékonykodásáról ismert Wenckheim Krisztina grófnő, Sisi császárné palotahölgye. Wenckheim Krisztina édesapjáról, Antal József grófról mintázta Jókai Mór az Egy magyar nábob főhősét. A magával ragadó regényben a 19. század második felének Magyarországa színes, érzékletes világa tárul elénk: megelevenednek előttünk a nemesi uradalmak hétköznapjai és fényűző ünnepei, a kiegyezés korabeli Pest-Buda mozgalmas élete.

Papp István: A magyar kommunisták 1918-1989

Nincs még egy történelmi fogalom, amelyet olyan sokan ismernek és félreismernek, mint a kommunista. Ellenfeleik és a velük rokonszenvezők sok mindent láttak bennük: radikális felforgatókat éppen úgy, mint radikális megváltókat. E mozgalom tanításai az utolsó állomást jelentették az emberiség utópiáinak történetében: hívei nem csupán a gazdaság és a politika világát, hanem az emberi lét számos megnyilvánulását is át akarták formálni egy jobb és szabadabb világ reményében. A magyar kommunisták arra vállalkozik, hogy bemutassa azokat a történelmi körülményeket, politikai vitákat, belső frakcióharcokat, az ellenfelek kíméletlen eltiprását, a kényszerű átalakulásokat, amelyek e több mint 70 éves történetet jellemzik.

Dr. Zalka Csenge Virág: A néma istennő – Elfeledett görög-római mítoszok

Zalka Csenge Virág régész és mesemondó első kifejezetten felnőtteknek szóló gyűjteményében a görög-római mitológia ismeretlen ösvényeire invitálja az olvasót. Ebben a kötetben olyan történetek szerepelnek, amelyek ritkán kapnak helyet népszerű, olvasmányos könyvekben – az évszázadok során elkallódott izgalmas mítosztöredékek vagy ismert mítoszok meglepő, háttérbe szorult változatai. Találkozhatunk például egy alternatív magyarázattal arra, hogyan vált Akhilleusz sarka sebezhetővé egy csontátültetésnek köszönhetően, vagy egy istennővel, aki sikeresen visszaverte Zeusz erőszakos udvarlását. Az eredeti ókori forrásokból újramesélt történetek szórakoztatnak, elgondolkodtatnak, és színesítik a mitológiáról alkotott képünket.

Alan Connor: Az árulók

Csalás, félrevezetés, stratégiai gondolkodás. A helyszín egy kastély a Skót-felföldön, a cél, hogy kiderítsd, játékostársaid Ártatlanok vagy Árulók. Megbízhatsz Jorgéban, a fogorvosban, akinek lexikonmemóriája van és mindenkire mosolyog? Vagy Ninában, aki a csapat matriarchájaként viselkedik, de a szemében megcsillan valami – talán titkot őriz? Vigyázz, ez egy álnok játék, a bizalom luxus: nem engedheted meg magadnak. Tedd próbára a képességeidet: nyomozz ezzel a csalafinta, intuitív logikai játékkal.

Gregory Maguire: Boszorkány

Évekkel azelőtt, hogy Dorka és a kutyája lezuhannának Óz birodalmába, egy másik lány lép a színre. A zöld bőrű Elfabára egyáltalán nem vár könnyű sors Óz ínséges földjén, ahol a babonák és a mágia sem képesek felülkerekedni az árvizeken és éhínségen, vagy megoldani az ország varázslatos lakói közti, egyre veszedelmesebbé váló feszültségeket. Elfaba bekerül a Siz Egyetemre, ahol a sziporkázóan népszerű Galinda veszi a szárnyai alá, és Óz legígéretesebb fiataljainak szerencsés körében találja magát. Amikor aztán Elfaba az állatok mellé áll, felkelti a titokzatos Varázsló pusztító haragját, és kockára teszi egyetlen esélyét a szerelemre. A Boszorkány a fantasy irodalom modern klasszikusa, mely újraértelmezi a jó és gonosz örök szembenállását.

Kertész Erzsi: Öröklét

Bűnöző vagy áldozat? Mesteri manipulátor vagy az igazság magányos harcosa? A tárgyalására váró Fília a kirendelt pszichológusnak meséli el összecsapását a város egyik legbefolyásosabb üzletemberével, Illésházy Antallal. A sokszor hihetetlennek tűnő történet során rádöbbenünk, hogy a valóság megítélése viszonylagos, és a felszín alatt egy másik, jóval ősibb küzdelem is zajlik: az ember örök harca az idővel… Kertész Erzsi második felnőtteknek szóló művében a pszichológiai, sci-fi és bűnügyi regény elemeit vegyítve, kiváló érzékkel tartja bizonytalanságban az olvasót.

Magyarország – Az útikönyv

Jó ideje nem született olyan útikönyv hazánkról, amely nem csupán a látnivalók felsorolásából áll, hanem arra is vállalkozik, hogy lélekkel és egyéni látásmóddal töltse meg az ország leírását. Kötetünk ezt a hiányosságot igyekszik pótolni. Gazdagító olvasmány azoknak, akik úgy érzik, még nem ismerik kellőképpen Magyarországot, ám azoknak is képes újat mondani, akik jelesre vizsgáznak országismeretből. Győrffy Ákos és Végh Attila személyes hangvétele, neves fotográfusok egyéni látásmódja és a régi albumok hagyományait felidéző illusztrációk együttesen emelik a kötetet a ritkaságok közé. Útikönyvük olyan földrajzi egységenként mutatja be Magyarországot, amelyek egy-egy hosszú hétvége alatt bejárhatók.

Annie Zaleski: Taylor Swift – Dalról dalra

Ismerd meg a történetet inden éra minden albumának minden dala mögött. A legnagyobb slágerektől a rejtett kincseken és a fiók mélyén sokáig megbúvó, utólag közönség elé tárt szerzeményeken át a feldolgozásokig Taylor Swift egész repertoárja lenyűgöző titkokat rejt. Tudd meg, mi inspirálta a dalait, ismerd meg méltán híres dalszerzői és szövegírói folyamatát, és nyerj betekintést a modernkori popzene és napjaink popkultúrájának egyik legérdekfeszítőbb jelenségébe: Taylor Swift karrierjébe. (Kolibri Könyvkiadó)

Lelkesítő könyveket is ajánlunk őszi estékre:

Új gyerekkönyvek novemberre:

3-5-8 perces mesék sárkányokról és más varázslatos lényekről

Ha lehetne egy sárkányod, milyet választanál? Kicsit? Nagyot? Kéket? Pirosat? Kedveset, vagy inkább olyat, ami dühében tüzet okád? Játszanál vele, vagy a hátára ülnél, és messzire repülnél? Ebben a könyvben tizennyolc varázslatos mese rejtőzik, mind-mind tele sárkányokkal és más mágikus lényekkel. Találsz benne telhetetlen kissárkányt, csillogó vízsárkányt, barlang mélyén lakó árnyat, parázssárkányt, sőt még plüss-sárkányt is, de koboldok, tündérek és nyakiglábok is megbújnak a lapok között. Ismerd meg mind, Láng Anna csodás rajzait nézegetve lépj be a varázsvilágba, és tarts a kedvenc sárkányoddal! (3-6 éves kor között ajánlott)

Bródy János: A dal ugyanaz marad – Dalszövegek kicsiknek és nagyobbaknak

Csudálatos Mary, Boldog születésnapot, Micimackó, Helikoffer… Minden felnőtt volt egyszer gyerek, és megannyi mai nagymama, nagypapa, anyuka és apuka nőtt fel Bródy János gyerekeknek írt dalszövegein, dalain, melyeknek a többségét Halász Judit előadásában ismertük és szerettük meg. A kötet e ritmusos költemények legjavát gyűjti csokorba, hogy az idősebb nemzedékek most a legfiatalabbaknak is átadhassák őket. Mert ha múlik is az idő, a gondolat örök, és a dal ugyanaz marad… (6 éves kor fölött ajánlott)

Sven Nordqvist: Egész évben Pettsonnal és Findusszal

Csatlakozz egy teljes éven át Pettsonhoz és Finduszhoz, kísérletezz és kézműveskedj, tanulj játszva a természetről! Sven Nordqvist kedves mesehősei hónapról hónapra megmutatják, hogyan lehet használni a környezet adta lehetőségeket, vigyázva a minket körülvevő élővilágra is. Készíts madáreleséget, jéglámpást és mini komposztálót, palántázz, vagy fűzz szép nyakláncot abból, amit a ház körül vagy az erdőben találsz! Az egyszerre szórakoztató és környezettudatos mesekönyv segítségével együtt alkothat az egész család. (6 éves kortól ajánlott)

Labrosse Dániel — Labrosse Nicole — Farkas-Zentai Lili: BUDA + PEST BY LABROSSE – Fergeteges böngésző

Szeretnéd olyan szemmel látni Budapestet, ahogy korábban soha? Pest királylány és Buda királyfi bújócskázni indul tizenkét mozgalmas budapesti helyszínre. Búvóhelyeik a város zsongásába hívogatnak a Duna mindkét partján, ahol izgalmas, nem mindennapi karakterek népesítik be a környéket. Vajon megtalálod őket a rajzokon? Tarts velük egy különleges hangulatú sétára! Lapozz és keresgélj a városi forgatagban, hogy te is részese lehess ennek az elképesztő kalandnak! (10 éves kortól ajánlott)

P. L. Travers: Mary Poppins a parkban

Vajon mi minden történik ebben az új kötetben Mary Poppinsszal, a Banks gyerekekkel és a többi régi, kedves ismerőssel a Cseresznyefa utca 17-ben meg a parkban? Mary mérges-morgós-zsörtölődős természetével bearanyozza valamennyiük életét. Ezek a történetek szakasztott olyan csudálatosak és mindig nagyon elbűvölőek, mint mindaz, amit ez az immár világhírű „dadatündér” az előző kötetekben véghez vitt. A hattyúvá vált libák, a megelevenedett porcelánszobrok, a szerencsés szerda eseményei, a mesekönyvből kilépő gyerekek, a parkbéli Park és az önálló életre kelt árnyékok – megannyi feledhetetlen kaland. (10 éves kortól ajánlott)

Borítókép: Shutterstock

Kalandos történetek őszre a legkisebbeknek: