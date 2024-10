Izgalmas műfajok találkoznak a Danubia Zenekar ,,Semmi komoly” rendhagyó koncertsorozatában 

A Danubia Zenekar régóta „kicsit másképp” áll a zenéhez, hazánk egyik leginnovatívabb szimfonikus együtteseként nem fél átlépni a határokat. Koncertsorozatában olyan zenei műfajokat társít, amelyekről nem is gondolnánk, hogy rímelnek egymásra.

Egy nem mindennapi zenekar

A 30 éves múltra visszatekintő, számos különböző programsorozatot kínáló zenekar profiljának meghatározó eleme a műfaji kísérletezés, célja izgalmas koncertélményekben összehozni akár ízlésben és korban egymástól távol álló embereket, akiket összeköthet a zene ereje.

A zenekar karmestere és művészeti vezetője az Operaházban is rendszeresen fellépő Hámori Máté, akinek köszönhetően olyan művek is rendre szerepelnek a zenekar repertoárjában, amelyeket itthon csak a Danubia Zenekar előadásában hallhatunk. Szívesen tűznek műsorra huszadik századi és kortárs műveket is a közönség által szeretett és ismert darabok mellett és sokszor dolgoznak kiváló, a nemzetközi zenei életben is ismert vendégelőadókkal.

Csak zene van és Semmi komoly

A zenekar Csak zene van-üzenete azt sugallja, hogy nem kell „tisztelegve állnunk” a klasszikus zene előtt, bontsuk le kulturális berögzöttségeinket, mert csak zene van – klasszikus vagy nem klasszikus, időtálló, minőségi vagy épp ennek ellentettje.

Ezt a szabadságot – valamint a játékosságot és a humort is – szem előtt tartó koncertsorozat a 2024 tavaszán indult Semmi komoly, amelynek előadásait idén ősszel és jövő tavasszal ti is meghallgathatjátok a BMC mellett már a MOMkultban is.

Műfajokon átívelő zenei élmény

Az ötletgazda Hámori Máté fejében már korábban is megfogalmazódott, hogy érdemes lenne olyan koncerteket is tartani, melyek során a klasszikus zene mellett más műfajok is helyet kaphatnak. A műfajok közt lévő meglepő hasonlóságokra és gyönyörű különbségekre rávilágító programsorozat megmutatja, hogy a teljesen különböző zenék között több hasonlóság van, mint azt első hallgatásra gondolnánk.

Izgalmas párosítások és közös zenélés

A jazz, a folk, a soul és az elektronikus zenét a klasszikussal párosító koncerteken elmosódnak a műfaji határok, összeolvadnak a hagyományos és a modern elemek, hogy valami egyedi és megismételhetetlen születhessen a közönség füle hallatára. A zenekar mellett a produkciókban az adott műfaj legjelentősebb hazai képviselői lépnek fel: a Tálas Áron Trió, Pál István Szalonna és bandája, Tóth Vera és Ádám Zsuzsanna, valamint Takács Dorina Дeva.

Az egyedülálló koncertélmény nem minden: az előadások után, egy pohár pezsgő kíséretében, közös zenélésre, éneklésre vagy táncra invitálják a közönséget, ezzel igazi közösségi élményt kovácsolva a programból.

Az október 26-i Bach x Folk-est során Pál István Szalonna és bandája segítségével fedezhetjük fel, hogy Bach D-dúr szvitje mennyire harmonizál a hangszeres magyar népzenével. A koncert után közös táncházzal zárhatjuk az estét.

November 23-án új műsorral bővül a repertoár: a Puccini x Soul-koncerten az opera és a soul két hazai nagyágyúja, Ádám Zsuzsanna és Tóth Vera örvendeztetik meg a közönséget, csodálatos dalokkal bemutatva a két műfaj közös témáját, a mindent elsöprő szerelmet. A szünet után egy nem mindennapi interaktív élményben lehet részünk: szimfonikus karaokeval várnak mindenkit, amely során nagy slágerek zenekari kísérettel, a közönség közreműködésével szólalnak majd meg.

Az ezt követő estre április 5-én kerül sor, amelyen a Bartók x Electric-koncert során Hámori Máté és Takács Dorina Дeva vezetésével kóstolhatunk bele Bartók Béla és a népdalok világába, majd egy improvizációs zenéléssel mi is próbára tehetjük magunkat.

A Semmi komoly-programsorozat következő időpontjai:

Bach x Folk // MOMkult (2024. október 26., 20.00)

Közreműködik: Pál István Szalonna és bandája

Karmester és házigazda: Hámori Máté

A koncert után táncház

További részletek >>

Puccini x Soul // MOMkult (2024. november 23., 16.00 és 20.00)

Közreműködik: Tóth Vera és Ádám Zsuzsanna

Karmester és házigazda: Hámori Máté

A koncert után szimfonikus karaoke

Délutáni előadás >>

Esti előadás >>

Bartók x Electric // MOMkult (2024. április 5., 16.00 és 20.00)

Közreműködik: Takács Dorina Дeva, Annus Réka és Zahár Fanni

Karmester és házigazda: Hámori Máté

A koncert után közös zenélés

Délutáni előadás >>

Esti előadás >>

KULT.EXTRA cikksorozatunk előző részében egy titkos kamarakiállításra kalauzolunk el benneteket: