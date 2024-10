Őszi bakancslista: 7 izgalmas időtöltés Budapesten és környékén, ami megszínesíti az őszi napokat

Megannyi nagyszerű lehetőségünk van Budapesten arra, hogy kiélvezhessük az őszi napokat. Ehhez ajánljunk most nektek beltéri és kültéri programokat egyaránt, pipáljátok ki az összeset!

Különleges épületek: Imagine Építészet Hónapja (egész októberben)

Idén ötödik alkalommal várja októberben az Imagine azokat, akik kíváncsiak az építészeti különlegességekre. Az Építészet Hónapja kampány keretében limitált alkalommal zajlanak rendhagyó városi séták és épületbejárások Budapesten és Pécsett. 2024-ben például egy Andrássy úti palotába, egy zsinagógából lett vívóterembe, de még egy barokk kori könyvtárba is eljuthat az érdeklődő közönség! Az októberi kampány ideje alatt több mint 40 alkalommal, 11 új tematikában indulnak túrák. Regisztráció és a programok részletes leírásai, időpontjai az imagine.hu oldalon érhetőek el.

Tökök birodalma: Halloweeni tökvásár (2024. október 12-13.)

Készüljetek egy felejthetetlen Halloweeni kalandra, ahol a tökök birodalma új értelmet kap! Október 12-én és 13-án Pázmándon, a Kertek Alja Rendezvényhelyszínen várnak titeket varázslatos színpompában és szuper programokkal. Amire számíthattok: több száz gyönyörű halloweeni tök különböző színekben és méretekben, amit megvásárolhattok, food truck finom falatokkal és meleg italokkal, foglalható fűtött buboréksátor és igloo piknikkel, ugrálóvár, arcfestés, tökfaragás, valamint óriás társasjátékok, széna domb, fejlesztő játékok és néhány meglepetés.

2476 Pázmánd, Széchenyi utca 19. | Facebook-esemény

Üdv Aprajafalván: Garden of Lights (2024. október 18. – március 2.)

Október 18-tól március 2-ig újra fényárban úszik majd az ELTE Füvészkert, hiszen ismét beköltözik hozzájuk az Európa-szerte rendkívül népszerű Garden of Lights multimédia-kiállítás és fényshow. Ezúttal Aprajafalva törplakóival találkozhatunk, hiszen megelevenítik a legendás mese szereplőit: Törpapát, Hamit, Tréfit, Törpillát, sőt, még Hókuszpókot és Sziamiaút is. Egy biztos: szuper fotópontok és feledhetetlen élmények várnak rátok! Ha ránk hallgattok, akkor érdemes sötétedés után érkezni, hiszen akkor éri el végső pompáját a fényárban úszó tárlat.

1083 Budapest, Illés utca 25. | Weboldal

Élő Nintendo: Pixity

Lépjetek be a Pixity varázslatos világába, ahol a játék és az innováció találkozik, hogy páratlan élményt nyújtson számotokra. Budapesten elsőként náluk fedezhetitek fel ezt az egyedi kialakítású LED-szőnyegeken ugrálós játékot, amely teljesen új szintre emeli a szórakozást, bármely korosztály számára. Jelenleg 3 játékszoba elérhető náluk, ahol közösen játszhattok, de akár versenyezhettek is egymás ellen, sőt, még csapatépítők vagy céges rendezvények szervezésére is van lehetőségetek náluk. Egész évben várnak benneteket!

1139 Budapest, Lomb utca 27. | Weboldal

Rejtett kincs: Mika Tivadar Titkos Múzeuma

Ha kíváncsiak vagytok hazánk első titkos múzeumára, akkor keressétek a Hotel Mikát, ahol a koktélbár mögötti rejtett pincelépcsőn keresztül ismerhetitek meg azt a helyet, ahol egykor rézműhely működött, a második világháború idején pedig menedéket nyújtott a nácik elől. A titkos múzeumban nemcsak a Mika Tivadar által épített, napjainkban szállodaként üzemelő épület történetét ismerhetitek meg, hanem a kiállítótér 140 méteres körzetében található házak lenyűgöző múltját is. Felfedezhetitek Európa leghíresebb éjszakai klubját, a Kék Macskát, és megtudhatjátok, hogy mi az összefüggés Sylvester Stallone és Arnold Schwarzenegger, valamint egy Kazinczy utcai ház között.

1075 Budapest, Kazinczy utca 47. | Weboldal

Őszi természetjárás: Zuglói Japánkert

Ősszel is érdemes visszatérni az egész évben lenyűgöző Zuglói Japánkertbe, hiszen minden alkalommal tartogat meglepetéseket. Hazánk egyik első japánkertjét a Varga Márton Kertészeti és Földmérési Technikum névadó kertésze és tanára tervezte és építtette 1928-ban. Néhány évvel később a japán császári család tagjai, Takamacu herceg és felesége is megfordultak a távol-keleti paloták kertjeit megidéző parkban, amely annyira megtetszett nekik, hogy végül jó néhány növényt adományoztak a Zuglói Japánkertnek. A felnőttek 1000 forintért, a gyerekeknek pedig 600 forintért válthatnak jegyet erre a nagyszerű élményre.

1149 Budapest, Kövér Lajos utca 1. | Weboldal

Túl az Operencián: Shrek 2 filmvetítés élő szimfonikus zenével (2024. november 29.)

A Shrek 2 megjelenésének 20. évfordulójának alkalmából egy igazán különleges programmal örvendeztetik meg a magyar rajongókat. A szimfonikus zenével kísért filmvetítés először kerül megrendezésre Európában, november 29-én a Papp László Arénában. A Shrek 2 a népszerű animációs filmsorozat legsikeresebb filmje, amelyben többek között Mike Myers, Cameron Diaz, Eddie Murphy és Antonio Banderas énekesi tehetségükkel, valamint az elismert zeneszerző, Harry Gregson-Williams varázslatos zenekari zenéjével találkozhatunk. A film magyar nyelvű szinkronnal és angol felirattal kerül vetítésre, jegyek pedig még kaphatók!

