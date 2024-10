Az 5 kedvenc budapesti kávézónk, ahol bármikor lehörpintenénk egy jó feketét

Szerkesztőségünk tagjainak is elengedhetetlen egy jó fekete vagy tejes kávé a nap elindításához, ezért egy csokorba szedtük nektek aktuális kedvenceinket. Ha ránk hallgattok, ezeken a helyeken kávé terén biztosan nem csalódtok majd!

My Little Melbourne

A Madách tér megkerülhetetlen kávészentélye a My Little Melbourne-ben minden egyes kávéélményért érdemes betérni. Akár a teraszon ejtőzve szeretnétek meginni egy jeges lattét vagy cold brewt, esetleg egy frissítő espresso tonicra vágytok, vagy az egyszerűség kedvéért csak egy specialty kávéból készült espressot szeretnétek lehörpinteni, náluk minden alkalomra találhattok megfelelő élénkítő italt. Ha pedig egy kis környezetváltozásra vágytok, akkor látogassatok el a III. kerületi Gázgyár utca 3. szám alatt található Melbourne 2.0-ba!

1075 Budapest, Madách Imre út 3. | Facebook

Flatty Coffee Shop

A Vámház körút egy félreeső zugában található Flatty talán elvihetné a főváros egyik legkisebb kávézójának címét, amivel coffee to go koncepcióját erősíti. Tökéletes választás, ha épp útban a Fővám téri Vásárcsarnok felé megállnátok egy kávéra, vagy épp a környéken sétáltok és egy elviteles kávéval a kézben folytatnátok tovább a főváros felfedezését. Szezonálisan változó kínálatukban az egykortynyi presszótól a matcha lattéig olyan különlegességeket is megtalálhattok, mint a TikTokon egy időben oly népszerű tiramisu latte babapiskótával.

1053 Budapest, Vámház körút 8. | Facebook

Füge bolt és kávézó

A Gellért-hegy fáinak ölelésében bújik meg a kedves hangulatú Füge bolt és kávézó, ahol mindent megtesznek azért, hogy egyesítsék a helyi termelők finomságait és a minőségi kávék élményét. A bolt részen friss, kézműves termékek, házi lekvárok, sajtok és más finomságok vásárolhatók, míg a kávézóban változatos kávékülönlegességek és friss sütemények várják a vendégeket. A hely meghitt hangulata tökéletesen illik a környék történelmi miliőjéhez, ideális választás egy kellemes reggelihez vagy délutáni kávészünethez.

1016 Budapest, Szirtes út 19. | Facebook

Caferol Kávézó & Bistro

Az Andrássy út üde kávés színfoltjára a Kodály Köröndnél bukkanhatunk rá, Caferol Kávézó & Bistro néven. Modern belső kialakítása és barátságos hangulata ideális helyszíne baráti találkozóknak, de akár egy csendes munkanapot is eltölthetünk náluk. Minőségi kávéjukról ódákat zenghetnénk, de az itallap mellett változatos ételkínálat is várja a látogatókat a friss szendvicsektől a könnyű ebédekig. A Caferol mindezeken túl elkötelezett a fenntarthatóság mellett, és ideális választás azoknak, akik otthonos környezetben szeretnének kikapcsolódni egy finom kávé társaságában.

1062 Budapest, Andrássy út 79. | Facebook

By Beans Coffee

A Fény utcai piac oldalában található By Beans Coffee igazi kuriózumnak számít a budapesti kávézófelhozatalban, a hely ugyanis a Costa Ricán termesztett kávékülönlegességeket hozza el a II. kerület szívébe. Bányai László kávéit egytől egyig magyar szakemberek segítségével termesztik, szüretelik, dolgozzák fel és pörkölik, a kávézóba érkezve pedig a nagyközönség is megkóstolhatja ezt az egyedi ízvilágot. A hetente változó Bányai-kávék mellett isteni finom édességek, friss péksütik és prémium üdítők várják az arra tévedőket, amelyek tökéletes kísérői lehetnek egy délutáni sétának a pár percre található Millenárison. Kihagyhatatlan élmény a kávé szerelmeseinek!

1024 Budapest, Fény utca 9. | Facebook

