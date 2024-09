Őszi könyvújdonságok: 9 nagyszerű olvasmány, amivel bekuckózhatunk őszi napokon

Nagyszerű könyvújdonságok jelentek meg az elmúlt időszakban is, válogassatok bátran az alábbi olvasmányokból, így biztosan nem lesz unalmas az őszi lelassulás.

Budapest még annál is izgalmasabb, mint amilyennek gondolnánk. Minden utcasarok rejt titkokat, érdekességeket, csak tudnunk kell, hogy mire figyeljünk. Kordos Szabolcs bestseller sorozatának harmadik, de független kötete, mint egy kedves, jól informált barát, újra oda-odamutat egy épületre, és felteszi minden mese legjobb indító kérdését: „Tudtad?” Segítségével benézhetünk az ország első számú primadonnájának villájába, Ady Endre életének egyetlen „saját” lakásába, és Jókai Mór körúti fészkébe, ahol öt évtizeddel fiatalabb feleségével töltötte utolsó éveit. Megismerjük egy mániákus műgyűjtő tragédiába torkolló életét. A Hotel Nemzeti falai bevezetnek Rigó Jancsi, a Corinthia lakosztályai pedig Krúdy Gyula botrányos szerelmi életébe. Különös sztorikat mesélnek nekünk romantikáról, politikáról, és gazdagságról a Károlyi palota termei. Az Egy város legújabb titkai olvasható fejezetenként, vagy felhabzsolható egyben is. Csak az olvasó tudásvágyán múlik. (21. Század Kiadó)

A Géniusz kvízkönyv 4000 lebilincselő kérdése és a hozzájuk tartozó válaszok segítségével bárki átélheti otthonában a játék izgalmait, próbára teheti saját tudását, vagy családdal, baráti társasággal vívhatja meg kvízpárbajait, miközben sok új információval, ismerettel gazdagodik. Az ATV történetének egyik legsikeresebb produkciója lett egy műsor, amelyben nem is igen történik több, mint, hogy okos emberek Gundel Takács Gábor kvízkérdéseire válaszolnak. A magyar szakemberek által létrehozott Géniusz visszaadta a reményt abban, hogy a műveltség, a tudás folyamatos fejlesztése még napjainkban is lehet kifizetődő és meghozhatja a sikert. (21. Század Kiadó)

Carl és Roy Opgard sikeres emberek, olyan sikeresek, amennyire az egy Oshoz hasonló hegyi faluban csak lehetséges. Carl a saját wellnesshotelét igazgatja, Roy pedig a benzinkutat vezeti, és építeni szeretne egy vidámparkot, amelyhez hullámvasút is tartozik. Csakhogy a környéken régóta tervezett nagyszabású útépítés – amelynek következtében megszűnne Osban a jövedelmező átmenő forgalom – egyre fenyegetőbb közelségbe kerül, és a fivéreknek tenniük kell valamit, még ha ehhez be is kell piszkolniuk a kezüket. Mindeközben Kurt Olsen körzeti megbízott előtt megcsillan annak reménye, hogy végre-valahára be tudja bizonyítani, hogy jó néhány, évekkel korábban elkövetett emberölés az Opgard testvérek lelkén szárad. Csakhogy hamarosan kiderül, hogy a gyilkosságok sora nem szakadt meg a múltban. (Animus Central Kiadó)

Ann Rule, a New York Times #1 bestsellerszerzője együtt dolgozott, majd éveken át levelezett a később sorozatgyilkosként elítélt Ted Bundyval, így olyan közelről ismerte, mint talán senki más e világon. Magyar nyelven először olvasható kötete a true crime műfajának igazi klasszikusa! A fiatal édesanya és bűnügyekkel foglalkozó író, Ann Rule egy seattle-i krízisklinika segélyvonalánál 1971-ben megismerkedett egy sármos és tehetséges kollégával, akivel az éjszakai ügyeletek alatt rengeteget beszélgettek, és végül barátok lettek. A fiatalembert Ted Bundynak hívták. Az élet hamarosan másfelé sodorta őket, de a következő években is kapcsolatban maradtak egymással, még akkor is, amikor Bundyt később gyilkosság gyanújával börtönbe zárták. (Animus Central Kiadó)

Napjainkban zajlik az emberiség történetének legnagyobb információs forradalma. Ha meg akarjuk érteni, minek is vagyunk a részesei, előbb azt kell megértenünk, hogyan jutottunk el idáig. Homo sapiensnek, bölcs embernek neveztük el a fajunkat – de ha annyira bölcsek vagyunk, miért pusztítjuk önmagunkat? Hogyan sodródtunk az ökológiai és technológiai öngyilkosság peremére? Az emberiség ereje abban áll, hogy képes a világméretű együttműködésre. Csakhogy az együttműködés szövevényes hálózatát a legkönnyebben fikciók, fantáziák és hazugságok tömeges terjesztésével lehet létrehozni és fenntartani. A 21. században a mesterséges intelligencia válhat a hazugságok új hálózatának középpontjává, és azt is megakadályozhatja, hogy a jövő nemzedékei akár csak megkíséreljék leleplezni hazugságait és fikcióit. A történelem azonban nincs előre megírva, és a technológia fejlődése is tőlünk függ: ha tájékozottak vagyunk, és jól döntünk, elkerülhetjük a legrosszabb végkifejleteket. Ha ugyanis nem tudnánk változtatni a jövőn, akkor mi értelme volna egyáltalán beszélni róla? (Animus Central Kiadó)

Érzékeny portré a filmtörténelem legendájáról, aki különleges vonzerejével és titokzatos egyéniségével az egész világot az ujja köré csavarta. A tizenöt éves Greta Gustafsson apja halálát követően egy stockholmi kalapüzletben vállal munkát, miközben arról álmodik, hogy a színpadon találja meg a hivatását. Miután az áruház tulajdonosa megkéri, hogy szerepeljen egy reklámfilmben, a félénk és kissé suta lány elhatározza, hogy beiratkozik a Királyi Színművészeti Akadémiára. A fáradságos felkészülést sikeres felvételi követi, és Greta hamarosan meg is kapja első főszerepét egy neves svéd rendezőtől, akit elvarázsol a fiatal lány különleges kisugárzása és mély hangja. Alig telik el néhány év, és az immár Greta Garbo néven ismert, egész Európában népszerű filmszínész egy hajón találja magát Hollywood felé. (Animus Central Kiadó)

A Kudarcos terápiákban ismert és elismert segítő szakembereket, kollégáimat kérdeztem olyan eseteikről, melyekkel szerintük kudarcot vallottak. Célom volt körbejárni, hogy kinek mi számít kudarcnak, hogy hogyan lehet vele megküzdeni, használni, tanulni belőle és növekedni általa. Messziről, ismeretlenül tűnhetünk tévedhetetlennek, ezáltal megközelíthetetlennek akár, ezért szerettem volna ezzel a kötettel közelebbről megmutatni magunkat az énfeltárás eszközével, hogy mesélünk a nehézségeinkről, dilemmáinkról és arról, hogy mi is hibázunk. Rendkívül izgalmas esetekbe, helyzetekbe kapunk bepillantást, amitől még jobban megismerhetjük és megérthetjük a segítő kapcsolatok működését is. (Animus Central Kiadó)

Nekem a Balaton a Riviéra – szólt a dal a hatvanas években, nem véletlenül, hiszen a Kádár-rendszer nem győzte bizonygatni, hogy a Balaton mindenkié. Mármint minden magyar dolgozóé, aki az állam jóvoltából egész éves munkája fáradalmait a tó partján üdülve pihenheti ki. Ennek az időszaknak az élményei és emlékei a mai napig meghatározó elemei a magyar tengerről bennünk élő kollektív képnek, és az utóbbi időben történő változások és a múló idő ellenére a régió arculata még mindig tükrözi a létező szocializmus társadalmi-politikai valóságát. Ez volt az a korszak, amikor rájöttek, hogy a balatoni turizmus, vagy ahogy akkor mondták: idegenforgalom, igazi kincsesbánya, ami vonzza nemcsak a hazai, hanem a külföldi, sőt a nyugati turistákat is. A könyv bemutatja a szocialista állam fejlesztési elképzeléseit, a térség sorsát hosszú távon befolyásoló döntések hátterét, és a terület fejlesztésének főszereplőit is: politikusokat, építészeket, mérnököket és más szakembereket, akiknek a tervei alapján megszülettek a tópart rendezési tervei, ikonikus vagy azóta elfeledett építményei. (Jaffa Kiadó)

Mi kell ahhoz, hogy sikeresen keljünk át a szabadság-tű fokán? Megélni azt a szabadságot, amelyet a hagyománynak, a szülőföldnek, a pályatársaknak és az elődöknek a tisztelete nyújthat. Szakolczay Lajos esszéket, kritikákat, levelezéseket és naplóbejegyzéseket is magába foglaló új kötete olyan alkotói és értelmezői hozzáállással ismertet meg minket, amelynek tisztán artikulált és a jóindulat vezérelte elemzéseken nyugvó ítéletei egyszersmind mindig túlmutatnak a tárgyukon – legyen szó színielőadásról, folyóiratról vagy éppen irodalmi trendekről. Mert „vannak vidékek”, írta Kányádi, és Szakolczay Erdélyben, Ausztriában vagy éppen Amerikában ténylegesen vagy képletesen barangolva, a számára kedves művek olvasása közben nemcsak megéli, de számunkra is átélhetővé teszi a szabadság valamitől és a szabadság valamire kényes dinamikáját. (Prae Kiadó)

