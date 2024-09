A nagyközönségtől elzárt, titkos budapesti épületekbe juthatunk be az Építészet Hónapja exkluzív sétáin

„En garde, pret, allez!” Pástra és sétára fel! Budapest egyik gyönyörű és szinte ismeretlen zsinagógáját is felkereshetitek ezen a sétán, ahol nem csak a látvány, de a történet is igazán egyedülálló. Volt egyszer ugyanis egy pesti zsidónegyed, melyet mára szinte mindenki elfeledett. A város egyik apró, igencsak forgalmas, ám mégis rejtett szegletében nemcsak a régi, impozáns épületek új funkcióit ismerhetitek meg, de a zsidóság történetén keresztül a különböző sportágak hőskorába is elkalauzolnak benneteket.

This cookie policy has been created and updated by the Cookie Consent Tool