6 imádnivaló cukrászda Budapest agglomerációjában, ahol édes élmények várnak

Nagytarcsa imádnivaló sütiző-kávézója, az Énsütim Desszertház tökéletes választás, ha a hidegebbnek ígérkező őszi napok alkalmával szeletnyi és bögrényi finomságokkal melegítenétek fel magatokat. Az őszi hónapok alkalmából az egyébként is szemet gyönyörködtető kínálat mellett megtaláljátok majd a szatmári szilvás szeletet, a gesztenyés-habos és a sütőtökös-karamellás pitét is, amit forró csokival, gesztenyés, kekszes és pumpkin spice lattéval kísérhettek.

