Kőkorszaki szakik: 7+1 barlanglakás szerte az országban, ami a múlt titkairól mesél

Egy apró bükkaljai település, Tibolddaróc is őrzi a barlanglakásokba zárt múlt emlékét. A méltán népszerű kirándulóhelynek számító, riolittufába vájt barlanglakások mellől, akárcsak a fölöttük magasodó kilátóból mesés kilátás nyílik a környező vidékre. Az itt található lakásokban valaha a település lakosságának több mint fele élt és legfőképp földművesek családjainak nyújtottak menedéket. Különlegessé az teszi, hogy domboldalnak meglehetősen nagy részét és több szintjét is uralják.

