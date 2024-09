5 hangulatos lombház és kabinház az idilli őszi töltődéshez

A festői Balaton-felvidék már önmagában is nyugalmas úti cél. Ha pár napra eggyé válnátok a természettel, a Slowood Cabins Balatontól sétatávolságra található hangulatos házai tökéletes választás lesz számotokra. A slow living szemlélettel kialakított kabinok különleges faborításának és a hatalmas üvegablakoknak köszönhetően az ágyban olvasva vagy a nappaliban kávézva is élvezhetitek az erdő csodálatos világát, a belső terek pedig tökéletesen tükrözik a külső letisztult és minőségi megoldásait. A pihenést az árnyas terasz és a saját jakuzzi teszi még teljesebbé, a reggel érkező, helyi piknikkosár pedig már csak hab a tortán.

