Újragondolt utcazenei performansz enged bepillantást Dél-Korea titokzatos világába

A Koreai Kulturális Központ idén ősszel is különleges előadásokkal készül a magyar közönségnek. A Nemzeti Táncszínház és az Egri Stúdiószínházi Táncfesztivál közös együttműködésének köszönhetően a Liquid Sound “ LONG: I. Yeonhee-projekt” című előadása két helyszínen is bemutatkozik hazánkban.

