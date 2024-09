Kalandozás a Hajós-Bajai borvidéken: 5 csodás látnivaló kellemes őszi kirándulásokhoz

A bajai Tanyacsárda autentikus vidéki hangulatával és ízletes magyar ételeivel várja a térség látogatóit. A Duna partján elhelyezkedő csárda gazdag történelmi múlttal rendelkezik, és kiváló helyszínt biztosít a tradicionális ételek, például a híres bajai halászlé és egyéb helyi specialitások megkóstolásához. A Tanyacsárda belső terét és teraszát is a hagyományos falusi stílus jellemzi, ahol a vendégek kellemes környezetben pihenhetnek meg. A csárda körüli szép táj és a hangulatos atmoszféra ideális helyszínt kínál családi összejövetelekhez és baráti találkozókhoz is.

Az Érseki Vadászkastély Hajóson, Bács-Kiskun megyében található, és a 18. században épült a kalocsai érsekség megbízásából. A kastély eredetileg vadászkúriának készült, ahol a főpapok és vendégeik pihenhettek vadászatok idején. A barokk stílusú rezidencia egy gyönyörű park közepén helyezkedik el, amely ma is őrzi eredeti pompáját. Az épület a történelem során számos funkciót betöltött, többek között volt gazdasági központ és iskola is. Napjainkban a kastély műemléki védelem alatt áll és kiállítások, kulturális rendezvények helyszínéül szolgál.

This cookie policy has been created and updated by the Cookie Consent Tool