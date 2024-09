7 bakancslistás élmény és program őszre, ahol részesei lehetünk a természet változásának

A legtöbb növénnyel ellentétben az őszi kikerics ősszel bontja ki meseszép szirmait, aminek szeptember 21-én ti is részesei lehettek a Kiskunsági Nemzeti Park vezetett túráján. Az őszi hangulatú, szeptember végi, 8 km-es túrán ezúttal nemcsak a színesbe forduló faleveleket lesz lehetőségetek megcsodálni, hanem a program során útba ejtett rétek rózsaszín virágoktól pompázó látványát is. A túrára jegyet vásárolni a nemzeti park weboldalán tudtok.

