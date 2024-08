Krumpli minden mennyiségben: 3 gasztrohely Budapesten, ahol isteni krumplis fogásokat kóstolhatunk

Ha már úgy érzitek, minden lehetséges elkészítési módját megkóstoltátok a krumplinak, akkor irány a The Fries Pub, ahol a ropogós sült krumpli élményéhez isteni szószok és különféle feltétek is társulnak. A speciális recept alapján elkészített csupa sajtos mártáson túl olyan különlegességekbe mártogathatjuk a sült krumplikat, mint a chipotle szósz, a gyógynövényes-lime-os mártás, a savanyú uborkás szósz vagy akár a TFP különleges szósza, amely friss hagymadarabokból készül. Egy biztos: minden egyes falat mennyei lesz!

Nemrégiben megnyitotta első állandó üzletét a Krumpello, így a krumplirajongók már minden nap megtalálják a belvárosban a márka különlegességét, a héjában sült töltött krumplit. Kreatív, egyedülálló és laktató – az innovatív falatok ebben a formában és minőségben még nem léteztek hazánkban. A márka azonban nem csak azoknak kedvez, akik valamilyen újdonságot szeretnének kipróbálni. A kívül ropogós, belül selymesen krémes krumplik más-más országok ízeit idézik, ezért többek közt a görög, mexikói vagy olasz konyha szerelmesei is megtalálják kedvenc verziójukat. Próbáljátok ki ti is a krumpli egy teljesen új oldalát!

