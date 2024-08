Reformkori pompa és színes programkavalkád csábít a Széchenyi-kastélyba

A lovas élet iránt érdeklődők számára igazi különlegességnek ígérkezik „ A lovarda rejtett kincsei ” című programsorozat, amely során érdekfeszítő előadáson és tematikus sétán is részt vehetnek a látogatók. A lelkes vendégek kipróbálhatják a csutakolást és a szerszámolást, melyet követően filmvetítésre és kézműves foglalkozásra is sor kerül.

