5 lélegzetelállító barlang a Bükkben, ahol ősi világok elevenednek meg előttünk

Ha a hegység gyomrában rejlő kincsek nyomába erednénk, akkor a mélybe is merülhetünk a Felsőtárkánytól 3,5 km-re található Esztáz-kői-barlangban. A mélybe leereszkedve egy fosszilis víznyelőbarlang csodáit fedezhetjük fel, a triászi mészkőben megjelenő tűzkövesedés, valamint a cseppkövek sokaságával együtt. A barlangtúrát pedig az teszi igazán kalandossá, hogy villanyvilágítás nélkül, kiépítetlen utakon járhatjuk be a varázslatos üregeket. Ennélfogva csak szakvezetéssel látogatható, amelyet a Bükki Nemzeti Park szervez minimum 5, maximum 9 fős csoportok számára.

Ősrégészeti leleteknek köszönhetően kapott szárnyra a Balla-barlang híre, amely a Balla-bérc lejtőjén, 566 méter magasságban nyílik. A triászi mészkőben kialakult barlangban hajdanán barlangi medve és hiéna, ősbölény is megfordult, illetve az itt talált jellegzetes kőeszközök arra utalnak, hogy a korai szeleta kultúra is jelen volt itt. Minden lelet közül talán a legérdekesebb az 1909-ben, Heltai Jenő által feltárt jégkorszak végi, kb. másfél éves gyermek koponyája, de az első, őskőkorinak nevezett embermaradványt is itt találták meg. A nem mindennapi régészeti kincsekben gazdag barlangot a Répáshutáról induló Kőbalta tanösvényen fedezhetjük fel.

Európa egyik legjelentősebb és egyben a hegység leggazdagabb ősrégészeti lelőhelye a Szeleta-barlang, ahol 1906-ban Kadic Ottokár fedezte fel a 130 ezer évtől 20 ezer évig itt élt emberek leleteit, ezzel először bizonyítva az ősember jelenlétét Magyarországon. De nemcsak babérlevél alakú lándzsahegyekre lelt itt, hanem a barlangi oroszlánok, gyapjas orrszarvúak csontjai, illetve a bábonyi-szeletai kultúra jelenlétét bizonyító leletegyüttesek is a felszínre kerültek. A barlang monumentális csarnokát akár egy lámpa segítségével is felfedezhetjük, majd onnan kiérve, a nyílás feletti sziklaperemről káprázatos kilátás tárul elénk Lillafüred irányába.

This cookie policy has been created and updated by the Cookie Consent Tool