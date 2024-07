Vidd haza a Balatont: 5 designbolt és designpiac, ami szemet gyönyörködtető alkotásokkal vár

Az idei nyár végéig kéthetente szombatonként ismét megrendezésre kerül Balatonakarattyán a Peter’s Market. Július 27-én, augusztus 10-én és 24-én a Peter’s Terasz szabad ég alá berendezkedett standjai ezúttal is megtelnek hazai és kézműves alkotásokkal. A 9 és 14 óra között megrendezésre kerülő vásáron a hazai portékák között természetesen termelői finomságokat is találtok majd. A vásáron aktuálisan kiállító tervezőkről a Facebook-oldalon találtok bővebb információt.

Badacsony megelevenedett kulturális oázisában, ahol a remek könyvkínálaton túl izgalmas programok, irodalmi beszélgetések és könyvklub is várja az érdeklődőket, számos kincs is felfedezésért kiált. A nyaralás, utazás alatti kellemes kulturális töltekezést biztosító badacsonyi ékszerdobozban ugyanis hazai tervezők alkotásai, apróságokba zárt emlékek, otthonokba kívánkozó tárgyak, helyi borok és friss virágok között is válogathattok.

