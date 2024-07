7 nagyszerű látnivaló Kiskunfélegyházán, amit nem érdemes kihagyni

2020-ban Kiskunfélegyháza városközpontja a legapróbb részletekig megújult és egy azóta is mesés látványossággal gazdagodott. Az Ótemplom előtti téren kapott helyet ugyanis a város esténként fényekben fürdő szökőkútja. Az azóta is látványos fényjátékkal kecsegtető, a nagy nyári melegekben felfrissülést hozó szökőkút a helyiek és a városba érkező látogatók körében is nagy népszerűségnek örvend és esti séta, városnézés alkalmával nyújt remek kikapcsolódást.

A Kiskun Múzeum udvarán érdemes egy kicsivel többet is időzni, található itt ugyanis egy szélmalom, mely egyedülálló az országban. A Pajkos-Szabó-féle szélmalom különlegessége abban rejlik, hogy az alföldi alul hajtós szélmalmok közül ez az egyetlen, ami fennmaradt az utókornak. A leromlott állapotú szélmalmot előbb szétszedték, 1961 augusztusában pedig beköltöztették a múzeum udvarába, ahol aztán újra összerakták. A szélmalom nemcsak kívül, de belül is megőrizte eredetiségét, így itt jártunkkor érdemes minden zeg-zugát felfedezni.

