Pusztakalandok a Kiskunságban: 4+1 szuper program és helyszín a homokbuckák vidékén

Igazi vidéki vendéglátásban lehet részünk a Bugacpuszta szívében található Gedeon Tanyán, amely egy gólyákkal és pusztai madarakkal gazdagon lakott szikes tó partján várja a nyugalomra és pihenésre vágyó vendégeket. A pusztai táj ma is háborítatlan szépségébe szeretett bele anno 1979-ben a Gedeon család, akik azóta is töretlen lelkesedéssel működtetik tanyasi ökogazdálkodásukat a Kiskunság közepén. Falusi vendégasztal, lovasprogramok, családi és csapatépítő események, őshonos állatok és persze autentikus miliővel körülölelt kényelmes szálláshely fogadja itt a városi nyüzsgéstől eltávolodni vágyókat.

Hazánkban található Közép-Európa egyik legnagyobb területű homokvidéke, ennek középső részén bukkanhatunk Fülöpháza egyedülálló buckavidékére. Kialakulását a szél munkájának köszönhetjük, felszíne pedig a mai napig is folyamatosan változik. Itt kanyarog a Báránypirosító tanösvény, amelyen egy 1700 és egy 3300 méteres körsétát is tehetünk, kiindulópontunk pedig a Naprózsa Ház lesz. A magasabb buckákról szép kilátás nyílik a futóhomokos tájra, megpihenve hallgathatjuk a homokpuszták madarait, főleg a mezei pacsirtákat. A tanösvény állomásain kihelyezett táblák sok érdekességet elárulnak a buckák kialakulásáról, a védett növény- és állatfajokról.

This cookie policy has been created and updated by the Cookie Consent Tool