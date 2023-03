130 ezer tulipán csábít hangulatos tavaszi virágszüretre a Duna-Tisza közén

Szirmaikat bontogató nárciszok, jácintok és élénk színekben pompázó tulipánok kerülnek főszerepbe áprilisban a TulipGarden Homokhátság virágoskertjében.

Nem mindennapi látvánnyal és élménnyel várja áprilisban a szüretelőket a Kecskeméttől alig 40 percre található tázlári TulipGarden Homokhátság virágoskertje. A kert tökéletes alkalmat biztosít, hogy 130 ezer tulipán virágzása közben kapcsolódjunk ki és egyben kapcsolódjunk újra a természethez.

A TulipGarden Homokhátság virágoskertjében április első hétvégéjén a nárciszoké és jácintoké lesz a főszerep, de tulipánokra természetesen már ekkor is számíthattok.

Előreláthatólag május 7-ig bezárólag vibráló színekben nem szűkölködő tulipántenger, szüreti hangulat és felejthetetlen élmény fogadja majd hétköznap és hétvégén is a látogatókat.

Élménydús tulipánszüret Kecskemét közelében

A kisgyermekes családok nagy örömére a színpompás virágoskert a legkisebbek számára is tartogat majd meglepetéseket és emlékezetes pillanatokat. A kertben ugyanis játszótér és állatsimogató is várja a szüretre érkezőket, akik többek között alpakákkal, pónikkal, nyuszikkal, mókusokkal, de még szurikátákkal is találkozhatnak.

Az élményekben megfáradtaknak finomabbnál finomabb falatokkal, kincskeresőknek kézműves termékekkel szolgálnak a szüret alkalmával.

A kertben a babakocsi sem lehet akadály, várják tehát az olyan kisgyermekes családokat is, akik így szeretnék bebarangolni a kertet. Továbbá az elmúlt évhez hasonlóan változatlan örömmel fogadják a négylábú kedvenccel érkezőket is.

Tulipánokkal vár Tázlár

A szeszélyes időjárásra és a virágzásra tekintettel feltétlenül érdemes figyelni a TulipGarden Homokhátság oldalát, hogy semmi se legyen akadálya a programnak. Az autóbusszal utazók Felső-Tázlár megállótól tudják megközelíteni a kertet, míg az autóval érkezők Soltvadkertről mindössze 10 perc alatt juthatnak el a helyszínre.

Mielőtt útnak indulnátok, ne felejtsétek el bepakolni a virágszürethez szükséges kosarakat és metszőollókat, mert bár a helyszínen kaució ellenében tudnak biztosítani eszközöket, a nagy érdeklődésre való tekintettel ezek hamar elfogyhatnak.

Ha pedig abban gondolkoztok, hogy nagyobb létszámú csoporttal, intézménnyel látogatnátok el a tulipánszüretre, előre egyeztetést követően hétköznapokon erre is biztosítanak lehetőséget.

Ha a tulipánszüret alkalmával felfedeznétek a környező vidéket: