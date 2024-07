6 pazar zenélő szökőkút szerte az országban, ami lenyűgöző élményt nyújt

A nagy nyári melegben kivétel nélkül mindenki szívesen tölti az idejét vízközelben. Ajánlónkban olyan csobogó szökőkutakat gyűjtöttünk nektek egy csokorba, ahol zenei élményre, több esetben pedig fényjátékra és vizuális produkcióra is számíthattok.

Margitszigeti Zenélő Szökőkút, Budapest

Magyarország legnagyobb és talán egyik legszebb zenélő szökőkútját, a Margitszigeti Zenélő Szökőkutat 1962-ben adták át. Az elmúlt közel 60 évben több felújításon is átesett szökőkút mára korszerű technikával, fényjátékkal és természetesen örökzöld slágerekkel szórakoztatja a sziget Margit hídhoz közelebb eső részén andalgókat. Az évről évre frissülő zenei repertoárban a komolyzenei részletek mellett idén is felcsendülnek Koncz Zsuzsa, a Guns N’ Roses, a Coldplay, Avicii és Ed Sheeran dallamai. A zenei kínálatban tematikus, Budapestről szóló dalok is szerepelnek, 21 órától pedig vízpárára vetített rövidfilmekkel frissülhettek fel.

1138 Budapest, Margit-sziget

Sóstói zenélő szökőkút, Nyíregyháza

Nyíregyháza üdülőövezetében Sóstógyógyfürdőn, az Aquarius Élményfürdő előtt elterülő parkban találjuk az ország másik leglátványosabb zenélő szökőkútját. Tavasztól őszig a hét minden napján, a nap egészében slágereket és ismert dallamokat játszó szökőkút sötétedés után élmények számtalanját nyújtja. A komoly- és könnyűzenei szerzeményeken kívül nem akármilyen látványvilággal és fényjátékkal, ritmusra táncoló vízsugarakkal ajándékozza meg az ide látogatókat. A sóstói zenélő szökőkút esetében érdemes a napnyugta utáni időpontot választani, ekkor van lehetőség a vízpárára vetített rövidfilm megtekintésére is.

4431 Nyíregyháza-Sóstógyógyfürdő, Fürdőház tér 1.

Zenélő szökőkút Siófokon, a Balaton partján

Karnyújtásnyira a Balaton partjától, a siófoki hajóállomás mellett több szakaszban megújult rózsakertben páratlan élmény várja a víz szerelmeseit. A 6000 rózsatővel, különböző rózsafajtákkal, vadonatúj utcabútorokkal és mesés balatoni kilátással kecsegtető Balaton-parti rózsakertben egy különleges szökőkút is helyet kapott. A köralakban elhelyezett szökőkút a zenei élmény mellett naplemente után fényjátékkal örvendezteti meg a korzón sétálókat. A köralakot formázó szökőkút mellett több kisebb vízsugár hoz felfrissülést, az íves alakban alagutat képező vízsugár pedig a közvetlenül a parton sétálóknak nyújt varázslatos élményt.

8600 Siófok, Isztria sétány

Pezsgő vízi és vízparti kikapcsolódással vár benneteket a nyár fővárosa:

Zenélő szökőkút a napfény városában, Szegeden

A Szeged szívében megfordulók tavasztól egészen késő őszig élvezhetik a Dugonics téren található zenélő szökőkút nyújtotta frissítő élményt. A kör alakú szökőkút, melynek szélét Juhász Gyula sorai díszítik, az 1879-es szegedi árvíz századik évfordulójára készült el. Magyarország egyik első zenélő szökőkútja nem kevesebb, mint 45 éve áll a Szegedi Tudományegyetem előtt elnyúló téren, és reggeltől estig ontja magából a jobbnál jobb muzsikákat. A napfény városa büszkélkedhet egy másik mesés élményt nyújtó és ugyancsak zenélő kúttal, mely a Móra parkot ékesíti.

Zenélő szökőkút Tiszafüred Fő terén

A zenélő szökőkutak sorában fiatalnak számít a néhány éve átadott, Tiszafüred Fő terén álló szökőkút. Az újdonsült látványosság, a zenére csobogó víz igazi felüdülést hoz a település Fő terének életébe, ahol hétköznapokon és hétvégén is ismert muzsikák csendülnek fel. A repertoárban olyan előadók dalai is szerepelnek, mint Ed Sheeran, a Queen és a Coldplay, de belehallgathattok a Harry Potter, A jó, a rossz és a csúf, valamint a Bridgerton család filmzenéjébe is.

Millenniumi szökőkút, Debrecen

A Margitszigeti Zenélő Szökőkút után az ország második legnagyobbjának tartott debreceni Millenniumi zenélő szökőkút a 2000-es évek elején a főtérrel együtt újult meg. A helyiek és a városba érkezők körében is népszerű, köralakú szökőkút a város kedvelt találkozópontja, ahol pompás környezetben, vízcsobogással és zenével karöltve lehet eltölteni egy kis időt. Különleges, földbe süllyesztett kialakítása miatt sem utolsó látványosság, de érdemes időt szentelni a szökőkút díszítőelemeinek is. Ha kellőképpen feltöltődtetek, érdemes felkerekedni, a város ugyanis számos csobogó szökőkúttal és egy komplex élményt nyújtó Ködszínházzal is büszkélkedhet.

Ha felfrissültetek, további mesés programok és látnivalók várnak rátok Debrecenben: