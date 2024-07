11 retró és vintage vásár Budapesten és környékén, ha nyáron is kincsek után kutatnátok

Minden hónap negyedik szombatján nyüzsgő kultúrzsibi kerekedik a Szimpla Kertben. Az eklektikus hangulatáról ismert Szimplánál jobb helyszínt egy vérbeli kincskereső nem is kívánhatna, július 27-én érdemes lesz tehát a Kazinczy utca felé venni az irányt. A szabály ezúttal is változatlan: keress, kutass, cserélj, alkudj, végül pedig térj haza valami igazán különlegessel.

Július 13-án és 27-én az ELTE Lágymányosi Campusának Gömb Aulájában 10 és 14 óra között ismét a gardróbfrissítésé lesz a főszerep, méghozzá nyári kivitelben. Az asztalok és állványok hosszú-hosszú sorai között ezúttal is vár rátok minden, amivel feldobhatjátok a szezonális ruhatáratokat, de beszerezhetitek egyúttal a legmenőbb kiegészítőket is.

Július 12-én és 13-án este a Budafoki út 70-es szám alatt a már megszokott vintage vásár ezúttal esti kiadással jelentkezik. Talán nincs is hangulatosabb, mint lágy esti szellővel kísérve, jéghideg fröccsel a kézben, a csillagos, nyári égbolt alatt rátalálni a régóta keresett vintage és retró kincsekre. A délután kezdődő és éjszakába nyúló programon nemcsak a remek portékák, de a kellemes zene és a jó hangulat is garantált.

