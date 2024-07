5 nagyszerű nyári kiállítás Budapesten, amit kár lenne kihagyni júliusban

Soha nem látott André Kertész-fotók, bámulatos LEGO-építmények és a reformkori pesti divat is bemutatásra kerül Budapest legizgalmasabb nyári kiállításain.

Kertész/Kópiák

André Kertész magyar származású fotográfus életművének soha nem látott alkotásaiból nyílt kiállítás június végén a Magyar Nemzeti Múzeumban. A szeptember 22-ig látogatható tárlat a fiatal André Kertészt és útkeresését mutatja be a világhírnév előtt. Amellett, hogy a látogatók közelebbről megismerhetik a fotóművész fiatalkori éveit, bepillantást nyerhetnek az analóg fényképezés történetébe is. A kiállítást Kerti fröccs címen beszélgetéssorozat kíséri a hangulatos Múzeumkertben, ahol szakemberek és történészek vitatnak meg a fotózást és annak történetét érintő érdekfeszítő kérdéseket. Emellett fotózással kapcsolatos filmeket is vetítenek a Múzeumkertben idén nyáron.

Magyar Nemzeti Múzeum | 2024. szeptember 22-ig | Weboldal

Kelet-európai szépség

A Capa Központ új kiállításán kiváló magyar és kelet-európai fotográfusok divatfotóit és művészeti projektjeit tekinthetik meg az érdeklődők. Az október 6-ig látogatható tárlat fókuszában a kelet-európai szépség áll, valamint a divatfotók menő világában megjelenő őszinteség és eredetiség kérdésköre. A látogatók 12 fotóprojekt segítségével elmélkedhetnek arról, mit is jelent ma a kelet-európai esztétika, olyan művészek iránymutatásával, mint Éder Krisztián, Martin Wanda és Tombor Zoltán. A kiállított fényképeken többek között Palvin Barbara, Tombor Nelli és a norvég énekesnő, AURORA is feltűnik.

Capa Központ | 2024. október 6-ig | Weboldal

Valyo Közösségi Viadukt

Október 23-ig minden hétvégén és ünnepnapon lezárják a pesti alsó rakpartot az autósok elől. Amellett, hogy a felszabadult közteret birtokba vehetik a gyalogosok, bringások, rolleresek, deszkások, olyan szuper kezdeményezések jöhetnek létre, amilyen például a Valyo Közösségi Viadukt. Köztéri bútorok, pingpongasztalok, live DJ setek és kreatív workshopok várnak benneteket idén nyáron is a budapesti Duna-parton, sőt, a viadukt alatt még izgalmas kiállításokat is megtekinthettek Duna-parti történetekről és mindennapokról, de akár Rácz Lőrinc fényjátékát nézve is megpihenhettek itt.

Pesti alsó rakpart | 2024. október 23-ig | Facebook

Szépvilág – divat és kultúra a reformkori Pesten

Az 1840-es évekbeli Pest elevenedik meg a Petőfi Irodalmi Múzeum új időszaki kiállításán, melynek középpontjában a korabeli divatlapok és az öltözködés áll. A reformkor virágzó korszakának fontos elemei voltak a divatlapok, melyek egyszerre szórakoztattak és formálták az olvasók gondolkodását, ízlését. Mesélnek bálokról, hétköznapokról és a kor pezsgő művészeti életéről, ugyanakkor a tárlaton a korszak festményei, grafikái, karikatúrái és viseletei is helyet kapnak. A jövő márciusig látogatható kiállításon olyan ritkaságnak számító múzeumi kincsek is fellelhetőek, mint például egy díszes férfi mente Barabás Miklós hagyatékából.

Petőfi Irodalmi Múzeum | 2025. március 31-ig | Weboldal

KocKaland

LEGO® rajongóknak kihagyhatatlan programnak ígérkezik az ezer négyzetméteren elterülő KocKaland kiállítás és játszóház az Etele Plazában. Körbejárhatjátok a LEGO® kockákból készült építményeket és lélegzetelállító alkotásokat, valamint megfigyelhetitek az óriás terepasztalokon életre keltett jelenetek részleteit, melyeket többek között az Avatar, a Gyűrűk Ura, a Harry Potter és a Jóbarátok ihletett. Emellett végigsétálhattok egy nyüzsgő LEGO® városon is, amiben vidámparkot és pályaudvart is találhattok. A játszóházban 500 ezer LEGO® kocka és alkatrész áll rendelkezésetekre a szabad alkotáshoz.

Etele Plaza | 2025. április 30-ig | Weboldal

Nyár végéig látogatható a látványos Magyar Menyasszony kiállítás: