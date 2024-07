6 budapesti program és helyszín a nyári szünetre, ahol az egész család kikapcsolódhat

Hazánkban egyedülálló módon, egy teljes mértékben interaktív Star Wars-kiállítás vár rátok a Kecskeméti utcában. A privát kollekción alapuló kiállításon több mint kétszáz makettet, modellt és életnagyságú bábut figyelhetünk meg testközelből. A Travelling Galaxy elsősorban a Star Wars-trilógia eredeti (IV., V., VI.) részeire épül, azonban egy nemrégiben elvégzett újításnak köszönhetően már a videojátékokból, a legújabb sorozatokból, valamint a könyvekből jól ismert karakterekkel is találkozhatnak a látogatók. A program még a nem kimondottan Star Wars-rajongók számára is hatalmas élmény!

Az AROOM és Locked Room újgenerációs szabadulószobái izgalmakkal teli időtöltést nyújtanak, a vakáció alatt is! A Király utcai AROOM-ban nyolcféle lenyűgöző kalandjátékot próbálhattok ki, míg a Székely Mihály utcai Locked Roomban további hat játékon vehettek részt, így biztosan találtok majd olyan kihívást, ami mindenki számára megfelelő tematikájú és nehézségű. Nemzetközi szinten is elismert szolgáltatásaik és szabadulószobáik nemrégiben újdonsággal bővültek: rendezvényterem foglalható az AROOM-ban! A helyszín tökéletes választás céges csapatépítésekhez, baráti társaságoknak vagy bármilyen különleges alkalomra, foglaljatok még ma!

