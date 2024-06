Egy csepp Tisza: Szabadstrandok és folyóparti élménykalauz nyári hűsöléshez

A tiszaörvényi Szabics kikötőből révészi segítséggel elérhető belső Göbe-tavat két egymásba fonódó tanösvényen fedezhetjük fel. A Tiszavirág ártéri sétaút során megismerkedhetünk az ártéri erdők lakóival, és számos érdekességet tudhatunk meg a kosárfonás vagy a teknővájás hagyományáról. A sétaútról ágazik le az Öreg pákász tanösvény: felfedezéséhez először is csónakba kell szállnunk, és kötéllel áthúznunk magunkat a szemközti zsombékra, ami után betekintést nyerhetünk a pákászok életébe. Az út végénél átküzdjük magunkat a túlpartra, ahonnan már nincs messze a sziget belső tava, ahol közelről is megcsodálhatjuk a tündérrózsákat, mielőtt visszaindulnánk túránk kezdőpontjához.

Ahogy a régi mondás tartja: ha strandolni támad kedvetek (és a Tisza-tónál erre az érzésre nem kell sokáig várni), Abádszalókra menjetek. A Tisza-tó strand 900 méter hosszú partszakasza, melynek 400 méterén fürdőzni is lehet, a kötelező kellékeken túl (árnyékban olvasgatásra és napon barnulásra is alkalmas pázsit, játszótér, strandröplabdapálya, óriáscsúszdák, büfék) számos extra szolgáltatással csábítja magához a nem csak fürdőzni vágyókat: kertmozi, ugrálóvárak, minigolfpálya, panorámás koktélbár, SUP-bérlési lehetőség, hétvégente vízi zumba, vízi dodgem, vízi banán, vízi ejtőernyőzés, wakeboardozás és még egy sor egyéb úszó alkalmatosság garantálja a felhőtlen hangulatot.

This cookie policy has been created and updated by the Cookie Consent Tool