5 mesebeli víztükör hazánkban, amely festői hegyvonulatok ölelésében rejlik

Bélapátfalvára nemcsak a bájos házikók, hazánk egyedüli épségben megmaradt román stílusú ciszterci apátsági temploma, valamint a Bél-kő grandiózus vonulatai miatt érdemes ellátogatni, hanem a Lak-völgyi tó mesés vidékéért is. Az ország legmagasabban, 350 méterrel a tengerszint felett fekvő tava lélegzetelállító látványt nyújt, ahogy víztükrén visszaköszön a fölé magasodó, 816 méter magas Bél-kő. A 2,3 hektár kiterjedésű tavat a nyugalom és a béke szigeteként is aposztrofálhatnánk, így kiváló horgászparadicsomként is szolgálhat az erre járóknak. És ha már erre kirándulunk, ne felejtsük el a közeli Bélkő tanösvény izgalmas, 6,5 km hosszú útvonalát sem körbejárni.

Az Arlói-tó suvadással, vagyis a Csahó-hegy oldalának lecsuszamlásával keletkezett, így Európában csupán egy olyan párja akad, amely ily módon alakult ki, méghozzá az erdélyi Gyilkos-tó. A Hódos-patak völgyében található, a közeli dombok, erdők festői látképét visszatükröző tóban nemcsak gyönyörködhetünk, hanem nyaranta meg is mártózhatunk. De a hirtelen mélyülő, 8 és fél hektáros tó és környéke további szórakozási lehetőségeket is kínál, hiszen bérelhető vízibiciklik és csónakok, lábtenisz- és focipálya, horgászkuckók, kempinghelyek, valamint túraútvonalak várnak ránk itt. Ha pedig megfáradtunk, akkor a szintén a Suvadás Ligetben rejlő, megújult Hableány Vendéglő isteni falatjait tűzhetjük villánkra egy kellemes pihenéssel egybekötve.

Mátraalja egyik legősibb településének hangulatos utcáin járva a mai napig egy sajátos palóc világ jellegzetességei lengik körül a vidéket. A Mátra, a Bükk és az Óbükk varázslatos völgyében fekvő faluban megannyi természeti kincsre lelhetünk. A falu központjától csupán 2 kilométerre már a Bodonyi-tó partján lógathatjuk a lábunkat, miközben belefeledkezhetünk a Mátra keleti gerincének vonulatát, az égimeszelő Kékes tömbjét, valamint a Galyatető körvonalát magába foglaló panorámába. A Kiskata-réti víztározóként is ismert festői tónál nemcsak pihentető, tókerülő sétát tehetünk, hanem pecabotunkat is próbára tehetjük.

A Dunakanyar egyik rejtett zugában terül el a mesekönyvek lapjaira illő Búbánatvölgy, amelyet a Szamár-hegy és a Hosszú-hegy lankái ölelnek körül. E csodás környezet tündöklő kincse a Kerek-tó, ahol hazánkban egyedülálló, fokozottan védett növény- és állatvilágra lehetünk figyelmesek. A kuruttyoló békákon és gyorsan elsuhanó siklókon túl időnként vidrákat is láthatunk itt, de a hely otthont ad országunk bennszülött halfajának, a bucónak is. Romantikus séták, családi sütögetések, piknikezések, egész napos pecázások varázslatos helyszíne a Kerek-tó partja. Mellette pedig a Kerektavi Természetház oktatótermekkel, mosdókkal, öltözőkkel és éttermekkel várja a megfáradt túrázókat.

This cookie policy has been created and updated by the Cookie Consent Tool