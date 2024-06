Három napon át ingyenes gyerekprogramokkal pezsdül fel a Hajógyári-sziget

A Gyerek Paradicsomban a világ a környezetvédelem, fenntarthatóság körül forog majd, de izgalmas Gasztrokalandok is várnak rátok, ahol például a saját receptfüzeteteket is elkészíthetitek.

A Generali Nagy Családi Kalandjáték során a gyerekek találkozhatnak ügyességi, logikai és kreatív feladatokkal is, a játék végén pedig a The Human Safety Net Adománybüfében lesz lehetőség egy jó ügyért palacsintát, limonádét és hot dogot fogyasztani.

A mozgás szeretetének átadása mindig fontos szerepet kap a programok összeállításában, így több újdonsággal, többek közt a Gymnathlon programmal is bővült a sportos programok sora. A legifjabbakat Babajátszóházzal várják, ahol a szakemberek mozgásfejlesztéssel, tanácsadással is a szülők rendelkezésére állnak.

