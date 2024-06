7 vezetett séta Budapest legkülönlegesebb helyszínein a nyár első hónapjára

A Városligetben tett andalgó séták után érdemes egy szimpatikus időpontban a Millennium Háza által kínált vezetett sétákra is vetni egy pillantást. Felfedezhetitek ugyanis, micsoda ékszerdobozt rejt a Liget: az első olyan épületet, melyre Zsolnay Vilmos középületre tervezett kültéri majolika díszítései elsőként kerülhettek fel. A sétán természetesen a Millennium Házának története is felfedi titkait, akárcsak az épülettel szemben található 1500 tőből álló rózsakert, mely ugyancsak egy mesés Zsolnay alkotást ölel körbe.

Június 15-én minden kérdésre választ kaphatnak mindazok, akik szeretnének többet megtudni az erdőről és a benne élő növények szemmel aligha látható kommunikációjáról. A 1,5 órás sétán kiderül van-e a fáknak legjobb barátja, tudja-e egyáltalán egy fa, hogy az erdőben közösség veszi körül és nem egyedül van? Az erdőökológiának és modern kutatásoknak hála megtudhatjátok azt is, hogy az erdő lakói nem csak beszélnek, de segítenek is egymásnak.

