6 szenzációs étterem Budapesten, ahol zeneszó és programok kísérik a gasztronómiai élményeket

Kubai ízek és igazi latin életérzés vár ránk a Havana Salsa bárban, ahol élő zene és a showtáncosok előadása dobja fel az estét, sőt, ha kedvünk tartja, mi is táncra perdülhetünk. A dél-amerikai kulináris utazásunkat grillezett egész vörösrákkal, fajitasszal, és megannyi autentikus étellel színesíthetjük, illetve a josper grillből érkező húscsodákat sem kell itt hiányolnunk. A Havanában nemcsak belekóstolhatunk, hanem bepillantást is nyerhetünk egy távoli kultúra világába.

A gazdag ízkavalkád és a színes kulturális programok fonódnak össze a Púder Bárszínházban, amely egy nyitott kulturális térként a zenének, képzőművészetnek, mozgásművészetnek és az irodalomnak is otthont ad a mennyei fogásai mellett. Az étlap széles választéka között mindenki megtalálhatja a fogára valót, míg a programok a kvízek szerelmeseinek fognak kedvezni. Hiszen a filmes kvízestek uralják leginkább a Púder Bárszínház egyedi hangulatú enteriőrjét, de volt már itt stand-up fellépés, valamint akusztikus koncert is.

