5 panorámás gasztrohely Budapesten, ahol lenyűgöző kilátás vár ránk

A Tóth Árpád sétányon tett séta és a Budai Várnegyedben eltöltött kellemes nap után keresve sem találni alkalmasabb helyet a megpihenésre és a feltöltődésre, mint a Panorámia. A Panorámia, melyet sokan a Halászbástya Étterem kistestvérének is neveznek, fiatalos és lendületes helyszín, ahol nemcsak kifogástalan és szezonra hangolt fogások, séta után jóleső frissítők várják a megpihenésre vágyókat, de egyben itt található a fővárosra nyíló legszebb kilátás is. Az ember egy hűsítő limonádé és egy remek koktél mellé nem is kívánhatna többet, mint kedvére gyönyörködni a mesés kilátásban.

A Hilton Budapest gyöngyszeme, a White Raven Skybar & Lounge páratlan panorámával és exkluzív gasztronómiai élményekkel várja a világ minden tájáról érkező vendégeket. A rooftop bar a Várnegyed szívében helyezkedik el, ahonnan lenyűgöző kilátás nyílik a Duna és Budapest látképére. A White Raven Skybar kínálata nem csupán a kibővített italválasztékot és a signature koktélokat foglalja magába, hanem az egyedülálló gasztronómiai élvezeteket is. A bár kiváló mesterei gondoskodnak arról, hogy az ide látogatók minden érzékszervükkel átélhessék az ízek és illatok varázslatos világát. A White Raven Skybar az idei szezonban is exkluzív gasztronómiai eseményekkel várja vendégeit, ezért érdemes figyelemmel kísérni a közösségimédia-felületeiket!

