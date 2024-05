Az elárvult rókakölyök, Vuk megható története máig a legkedveltebb egész estés magyar rajzfilm. Először tévésorozatként hódította meg a közönséget, majd a moziváltozat is több mint kétmilliós nézőszámot hozott. A rendező, Dargay Attila nem fordított hátat az általa nagyra tartott Walt Disney-i hagyományoknak: Fekete István érzelmes története és Dargay vidám karakterei a gyermeki lélekhez szólnak. A kis Vuk hangját Pogány Judit, a felnőtt Vuk hangját Gyabronka József kölcsönözte, de Csákányi László is emlékezetes Karak megszólaltatójaként. A digitális felújítás Dargay állandó alkotótársa, Henrik Irén operatőr közreműködésével készült.

