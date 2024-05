5 nem mindennapi beltéri program Budapesten, kicsiknek és nagyoknak egyaránt

A május 4-ei nemzetközi Star Wars-napot az egész bolygón évek óta ünneplik a rajongók. Éppen ezért ezen a napon nyitotta meg kapuit a „The long time ago…” Galaktikus kiállítás az AsiaCenterben. Az augusztus 31-ig megtekinthető tárlat közel 1000 m²-en repíti el fantasztikus távoli világokba a látogatókat. A gyűjteményben az életnagyságú figurák, egyedi installációk, szobrok és sisakok mellett szelfifal is várja az érdeklődőket, de a közel 1000 darabból álló kollekció bővelkedik limitált kiadású hivatalos és rajongók által készített relikviákban is. Ne hagyjátok ki ezt az egyedülálló lehetőséget, legyetek részesei a Csillagok Háborúja univerzumának!

Egy szórakoztató búvóhelyet kerestek a szürke napok elől? Akkor irány a Fröcskölő! A koncepció lényege az, hogy ezen a helyen szabadjára engedhessük a bennünk szunnyadó művészt és játszva fessünk össze bármit, eközben nem törődve a rendetlenséggel. A tökéletes stresszlevezető, kreatív program során a résztvevők fehér színű védőruhát, vásznat és festéket kapnak, az alkotás folyamata pedig, talán mondanunk sem kell, hogy nem igényel előzetes tudást. A Fröcskölő akár nagyobb társaságok (max. 30 fő) befogadására is alkalmas, az elkészült alkotásokat pedig száradás után haza is vihetjük.

