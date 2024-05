Misztikus fekete zajok: te is megszólaltathatod a Mátra rejtett hangját

A valódi fekete zajt az is megszólaltathatja, aki nem rendelkezik szintetizátorral. Elég csak felkeresni a The Sound Of Matra oldalt , ahol a Mapscillator menüpontban a számítógép billentyűivel is lejátszhatjuk a domborzat ihlette hanghullámokat, meghallgathatja, milyen a Fekete Zaj értelmezésében a Kékes 1014 méteres magasága vagy a Mátrai Hőerőmű hangja.

Az együttműködés során létrejött 20 darab egyedi hangkészlet most ingyenesen elérhető, így bárki szabadon felhasználhatja, és megszólaltathatja zenéjében a Mátra kísérleti hangját az egész világon. A gyűjtemény – melynek hangjai olyan fantázianevet kaptak, mint „Recsk mély kőfejtője”, „Szélfúvás Galyatető felett” vagy „Termikus kitörés Parádfürdőn” – eredeti természeti terepfelvételeket is tartalmaz különböző mátrai helyszínekről.

This cookie policy has been created and updated by the Cookie Consent Tool