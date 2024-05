A lehengerlő fényművészet mellett változatos zenekarok töltik meg a Skanzen területét, többek között Szabó Balázs Bandája és az 50 éves jubileumát ünneplő Vujicsics , a világhírű ütős, Mohammad Reza Mortazavi és a virtuóz lengyel Motion Trio . Az elektronikus vonalat Zságer Balázs hozza, késő este pedig a Café Radio DJ-i zenélnek. Táncházi programmal és zenei különlegességekkel is találkozhatunk a múzeum kisebb helyszínein: Keck Mária Ex Auro flamencoduója, vagy az Ígjen a falu! táncház bizonyára emlékezetes lesz.

This cookie policy has been created and updated by the Cookie Consent Tool